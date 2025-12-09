0

Leggende Pokémon Z-A regala Charizard alfa con Solarraggio con questo codice

Gli sviluppatori di Leggende Pokémon Z-A stanno proponendo tramite Dono Segreto un nuovo Pokémon per tutti i giocatori: Charizard alfa (con tanto di mossa speciale Solarraggio). Vi basta questo codice.

Charizard di Leggende Pokémon Z-A
Leggende Pokémon Z-A sta facendo un nuovo regalo a tutti i giocatori, precisamente usando la funzione del Dono Segreto. A questo giro possiamo ottenere un Charizard alfa.

L'annuncio, avvenuto tramite le pagine del sito ufficiale di Pokémon, segnala tutti i dettagli su questa versione unica dell'amata Fase 2 di Charmander.

I dettagli su come ottenere Charizard alfa

Questo Charizard alfa sarà al livello 36 e proporrà le mosse Dragartigli, Eterelama, Lanciafiamme e Solarraggio. Quest'ultima mossa non è di norma apprendibile da parte di Charizard, quindi questa versione alfa è ancora più utile e interessante.

Charizard alfa è più grosso di un normale Charizard
Charizard alfa è più grosso di un normale Charizard

Ecco i passaggi da completare per ottenere la ricompensa:

  • Apri il menu principale con il pulsante X e seleziona "Comunicazione".
  • Seleziona "Dono Segreto".
  • Seleziona "Tramite codice seriale/password".
  • Inserisci la password "B1G0006" (senza virgolette).
  • Non dimenticare di salvare il gioco per assicurarti di non perdere il Pokémon.
Si tratta però di una distribuzione a tempo limitato: avete infatti tempo solo fino al 19 gennaio 2026 per usare la funzione di Dono Segreto e aggiungere alla vostra squadra un Charizard alfa. Inoltre, il sito ufficiale ricorda che nella Gioielleria in Viale Primavera sono disponibili la Charizardite X e la Charizardite Y, le Megapietre necessarie per far megaevolvere la creatura.

Ricordiamo anche che Leggende Pokémon: Z-A regala Mewtwo e la Mewtwoite X e Y con una nuova missione gratis.

