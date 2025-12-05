Leggende Pokémon: Z-A offre una serie di oggetti gratis con un codice in preparazione al DLC Megadimensione

Il codice in questione è "PREPAR1NG" ed è stato distribuito tramite la newsletter giapponese di Nintendo per aiutare gli allenatori in vista degli scontri intensi del DLC in arrivo la prossima settimana. Include 5 Revitalizzante Max, 10 unità di Ricarica Totale e 10 Ultraball. Non si tratta di oggetti particolarmente rari, soprattutto per chi ha già completato gran parte dell'avventura, ma restano comunque un bonus utile, tantopiù se offerto dalla casa.

The Pokémon Company e Game Freak hanno svelato un nuovo codice promozionale per Leggende Pokémon: Z-A che permette di riscattare un pacchetto di oggetti gratuti per preparare i giocatori al lancio dell'espansione Megadimensione.

Come riscattare i codici promozionali in Leggende Pokémon: Z-A

Potrete riscattare questo e altri codici promozionali di Leggende Pokémon: Z-A tramite la funzione Dono Segreto, disponibile già nelle prime fasi di gioco dopo la missione principale 3, parlando con Martynia nel suo laboratorio.

Una volta sbloccata, vi basta collegare Nintendo Switch o Switch 2 a Internet, aprire il menu principale con il tasto X, selezionare "Comunicazione" e poi "Dono Segreto". A questo punto, non resta che scegliere la voce "Tramite codice seriale/password" e immettere il codice indicato qui sopra. Inoltre, ricordiamo che tramite Dono Segreto è possibile sbloccare due missioni gratuite che permettono di catturare Diancie e Mewtwo e ottenere le loro megaevoluzioni.

Prima di lasciarvi, segnaliamo che l'espansione Megadimensione di Leggende Pokémon: Z-A sarà disponibile a partire dal 10 dicembre. Il DLC arricchisce il gioco con una nuova avventura ambientata dopo gli eventi della trama principale, e vede il giocatore investigare su una serie di distorsioni spazio-temporali apparse a Luminopoli con l'aiuto di Hoopa. Oltre a nuove sfide e avventure, i giocatori potranno catturare nuovi Pokémon e accedere a megaevoluzioni inedite, come MegaLucario Z.