Leggende Pokémon: Z-A svela MegaLucario Z con il nuovo trailer dell'espansione Megadimensione

Stando alla descrizione ufficiale, "MegaLucario Z può concentrare le onde che emette per circondare tutto il proprio corpo, coprendosi per aumentare le proprie capacità difensive, flessibilità e agilità. Può usare queste onde in vari modi, ad esempio plasmandole per creare uno scudo o per potenziare i propri colpi. MegaLucario Z è un Pokémon di tipo Lotta e Acciaio, come MegaLucario.

La prima Megavoluzione Z

Oltre a un aspetto differente da quello del normale MegaLucario, si tratta del primo di una serie di "Pokémon megavoluti Z", che hanno come peculiarità quella di impiegare meno tempo per sferrare le proprie mosse. Un grosso vantaggio, tuttavia controbilanciato da un consumo maggiore di energia Mega, il che li rende inadatti alle lotte prolungate.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che l'espansione MegaDimensione di Leggende Pokémon: Z-A sarà disponibile a partire dal 10 dicembre su Nintendo Switch e Switch 2. Megadimensione arricchirà il gioco con una nuova storia ambientata dopo i titoli di coda dell'avventura principale. A Luminopoli si verificheranno distorsioni dello spazio legate a un luogo misterioso: una versione alternativa e distorta della città, che dovremo esplorare con l'aiuto del Pokémon Leggendario Hoopa. Questo prestesto ci catapulterà in una nuova avventura che offre sfide inedite, nuovi Pokémon da catturare e megaevoluzioni, come ad esempio quelle di Lucario e Raichu.