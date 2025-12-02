Instagram riduce gli hashtag: in fase di test una novità che permette di inserirne solo 3 per post

Instagram sta introducendo un cambiamento significativo nel modo in cui gli utenti possono promuovere i propri contenuti: la piattaforma sta infatti limitando l'uso dei tag a un massimo di tre hashtag per post. Una decisione che rappresenta una vera svolta, considerando che fino ad oggi non esistevano limiti rigidi e gli utenti potevano inserirne anche decine per aumentare la visibilità delle proprie pubblicazioni.

La modifica è stata individuata da diversi utenti in vari Paesi e confermata da alcune prove dirette su account specifici, come @theTripmeister, che si è trovato improvvisamente impossibilitato a superare il limite delle tre parole chiave. Altri profili, come @DroidAppNL, non risultano invece ancora interessati dal cambiamento.