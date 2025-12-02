Instagram riduce gli hashtag: in fase di test una novità che permette di inserirne solo 3 per post

Instagram sta introducendo un cambiamento significativo nel modo in cui gli utenti possono promuovere i propri contenuti: la piattaforma sta infatti limitando l'uso dei tag a un massimo di tre hashtag per post. Una decisione che rappresenta una vera svolta, considerando che fino ad oggi non esistevano limiti rigidi e gli utenti potevano inserirne anche decine per aumentare la visibilità delle proprie pubblicazioni.
La modifica è stata individuata da diversi utenti in vari Paesi e confermata da alcune prove dirette su account specifici, come @theTripmeister, che si è trovato improvvisamente impossibilitato a superare il limite delle tre parole chiave. Altri profili, come @DroidAppNL, non risultano invece ancora interessati dal cambiamento.
Perché Instagram vuole limitare l'inserimento degli hashtag?
Il nuovo limite, secondo vari esperti del settore, ha un obiettivo preciso: migliorare la qualità dei contenuti scoperti tramite la ricerca. Ridurre l'uso degli hashtag dovrebbe aiutare l'algoritmo a filtrare post più rilevanti, limitando l'abuso di tag generici o irrilevanti che molti creator utilizzavano esclusivamente per ottenere maggior reach.
Con soli tre hashtag disponibili, gli utenti dovranno scegliere con più attenzione quelli realmente pertinenti al contenuto. Dal lato dei creator, però, la reazione è contrastante. In molti temono che questa restrizione possa rendere più difficile far emergere i propri contenuti, specialmente per chi non ha già una base solida di follower.
Instagram non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali relative agli hashtag
Al momento, Instagram non ha rilasciato una dichiarazione ufficiale riguardo a questa nuova funzionalità, né ha spiegato se il limite sarà permanente o se il test verrà modificato sulla base del feedback degli utenti.
Rimane quindi da capire se la piattaforma opterà davvero per un cambio di strategia definitivo o se, valutando gli effetti sulle performance dei creator, deciderà di mantenere una soglia più elevata. In ogni caso, questa modifica rispecchia una tendenza più ampia del settore: spingere gli utenti verso contenuti più autentici e meno ottimizzati in modo artificiale