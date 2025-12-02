Ecco quando sarà presentato il nuovo gioco dagli autori di Martha is Dead

L'editore Wired Productions e lo studio di sviluppo italiano LKA hanno pubblicato l'ultimo video della campagna di annuncio del nuovo gioco cui hanno lavorato insieme. Stiamo parlando degli autori di Martha is Dead e The Town of Light, per chi non li conoscesse. Finalmente sappiamo quando sarà presentato: al PC Gaming Show: Most Wanted del 4 dicembre 2025.

Dettagli scarsi

Purtroppo, per quanto riguarda i dettagli, sono ancora scarsi e rimangono quelli ricavati dai teaser precedenti.

Riassumendo: potrebbe essere un horror ambientato nel Lazio nel 1991. Lo si è dedotto da un'animazione legata alle regioni italiane, da una ruota della fortuna con sopra scritti degli anni e dalla musica di sottofondo di entrambi i video.

Il nuovo filmato è ancora meno indicativo degli altri, visto che non mostra assolutamente niente di rilevante, a parte l'annuncio della presentazione.

Il PC Gaming Show: Most Wanted si terrà il 4 dicembre alle 21:00 (ora italiana). Saranno presenti 25 giochi, con trailer, gameplay e altro. Ci saranno anche delle anteprime mondiali, come il gioco di LKA. Noi di multiplayer.it lo seguiremo per voi, commentando tutte le novità.

Se vi interessa, il PC Gaming Show ha anche una pagina su Steam, dove è possibile vedere tutti i giochi annunciati e capire alcuni di quelli che saranno presenti, come 007 First Light, Slay the Spire 2 e High on Life 2.