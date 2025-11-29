Cosa hanno a che fare le regioni italiane e la ruota della fortuna con il nuovo gioco dagli autori di Martha is Dead?

Continua il teaser del nuovo gioco di LKA , lo studio di sviluppo italiano cui dobbiamo The Town of Light e Martha is Dead . Come anticipato, a breve dovrebbero annunciare il suo nuovo gioco. Viste le tempistiche, l'occasione giusta potrebbe essere la serata dei The Game Awards. Comunque sia, sono stati pubblicati due video misteriosi, che dovrebbero fornire qualche idea su cosa ci aspetta.

I video

Esaminiamo i due video teaser pubblicati finora, dopo i video di riepilogo dei giochi precedenti. Il primo si chiama "Something is happening..." (trad. sta accadendo qualcosa) e mostra semplicemente una cartina dell'Italia su cui si illuminano a turno tutte le regioni. Il video si conclude con il Lazio, che rimane l'unica regione illuminata.

La colonna sonora del video è abbastanza inquietante e fa capire che potrebbe essere un horror psicologico, come lo erano The Town of Light e Martha is Dead. Il secondo video, dallo stesso titolo dell'altro (che evidentemente è il nome della campagna promozionale pre-annuncio), mostra una ruota della fortuna con diverse date scritte sopra. La data "vincente" è il 1991. La colonna sonora è la stessa dell'altro video.

Quindi abbiamo tre indizi: un horror ambientato nel Lazio nel 1991. Viene da pensare subito a Roma, ma non è scontato che LKA l'abbia scelta, visto che i suoi titoli precedenti, sempre ambientati in Italia, non si svolgevano in grandi città. Per inciso, The Town of Light era ambientato nell'ex manicomio di Volterra, mentre Martha is Dead a San Casciano in Val di Pesa.

Detto questo, non dovrebbe mancare molto per la presentazione ufficiale. Quindi non ci resta che aspettare.