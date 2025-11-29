Into the Fire ha un periodo di uscita in accesso anticipato, annunciata con un nuovo trailer

Starward Industries ha infine annunciato un periodo di uscita in accesso anticipato per Into the Fire, il suo nuovo e particolare survival ad ambientazione "cataclismatica" che è ora previsto arrivare nel 2026 su PC, attraverso Steam e GOG.

Si tratta ancora di una finestra temporale molto vaga, ma quantomeno c'è un'indicazione sull'arrivo del gioco, considerando che recentemente sembrava essere scomparso dai radar, dopo essersi inizialmente mostrato con qualche materiale e aver scaturito un notevole interesse.

Il gioco verrà dunque lanciato in forma preliminare nel corso del 2026 su PC e continuerà il suo sviluppo in questa situazione attraverso il tipico processo dell'early access, con un playtest che a quanto pare è in arrivo "presto".