Into the Fire ha un periodo di uscita in accesso anticipato, annunciata con un nuovo trailer

Starward Industries ha infine annunciato un periodo di uscita in accesso anticipato per Into the Fire, il suo nuovo e particolare survival ad ambientazione "cataclismatica" che è ora previsto arrivare nel 2026 su PC, attraverso Steam e GOG.
Si tratta ancora di una finestra temporale molto vaga, ma quantomeno c'è un'indicazione sull'arrivo del gioco, considerando che recentemente sembrava essere scomparso dai radar, dopo essersi inizialmente mostrato con qualche materiale e aver scaturito un notevole interesse.
Il gioco verrà dunque lanciato in forma preliminare nel corso del 2026 su PC e continuerà il suo sviluppo in questa situazione attraverso il tipico processo dell'early access, con un playtest che a quanto pare è in arrivo "presto".
Sopravvivenza ed estrazione contro il fuoco
Into the Fire è il nuovo gioco da parte del team responsabile di The Invincible, che continua a dimostrare un certo stile nelle proprie produzioni, in questo caso con un progetto incentrato su un soggetto originale e molto peculiare.
Nel gioco abbiamo a che fare con una terra minacciata da un enorme vulcano, con eruzioni che emergono in vari luoghi e minacciano la sussistenza dell'area e dei suoi abitanti, costringendo il protagonista a prendere parte a varie missioni di salvataggio.
Into the Fire viene definito un survival "ad estrazione", per così dire, in quanto ci vede impegnati in varie situazioni alle prese con minacce ambientali estreme e con la necessità di salvare soggetti o recuperare determinati obiettivi, oltre ovviamente a sopravvivere.
Inquadrato in terza persona, il gioco si caratterizza per un'ambientazione che alterna condizioni atmosferiche estreme con incendi, lava, fuoco e fiamme, in scenari alquanto apocalittici ma non privi di un notevole fascino.
A contribuire alla particolare identità visiva di Into the Fire concorre il ricorso alla particolare tecnologia retro-futuristica che abbiamo visto anche in The Invincible, che sembra trarre ispirazione dalla fantascienza degli anni 50 ma in un contesto qui ancora più peculiare, oltre al fatto che la minaccia del fuoco assume in certi casi aspetti sovrannaturali, con la presenza di misteriose creature che emergono dal vulcano.