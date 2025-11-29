Cleared Hot è un seguito spirituale di Desert Strike, con il 97% di recensioni positive su Steam

Probabilmente Cleared Hot è apprezzatissimo anche per via del prezzo davvero accessibile , visto che costa 14,79 euro (13,31 euro in sconto lancio).

Il 20 novembre è stato pubblicato in accesso anticipato su Steam Cleared Hot , un clone di Desert Strike che potrebbe esserne tranquillamente il seguito spirituale. Lo è anche a livello qualitativo, visto che ha il 97% di recensioni positive . Considerando che finora ha ricevuto più di 1500 recensioni, si tratta di un risultato più che positivo.

Sapore anni '90

Va detto di nuovo che Cleared Hot è ancora in accesso anticipato, ma gli sviluppatori hanno già reso disponibile il calendario completo dei prossimi aggiornamenti, che comprende il lancio di due capitoli aggiuntivi, chiamati "Into the Jungle" e "The Final Chapter", che andranno a completare la campagna single player.

Leggendo le recensioni, a molti giocatori sta piacendo il sapore anni '90 del gioco, che riprende completamente lo spirito dell'epoca. Quindi abbiamo: gameplay immediato, musica coinvolgemente, azione stratificata, sfida elevata e quant'altro.

La recensione dell'utente Jean-Puke-Picard riassume un po' tutti i giudizi positivi espressi dai giocatori: "Un gioco davvero divertente, rilassante e a un ottimo prezzo. Fa piacere vedere piccoli progetti ben curati ricevere tutto l'apprezzamento che meritano. Non vedo l'ora di vedere altri fantastici contenuti in futuro!"

Da notare che l'editore di Cleared Hot è la rediviva Microprose, nome storico che non mancherà di suscitare piacevoli ricordi in chi videogiocava già negli anni 80 e 90. Insomma, se vi interessa andate a dargli uno sguardo su Steam.