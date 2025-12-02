Two Point Museum: Zooseum è disponibile con tutti i suoi animali

Lo studio di sviluppo Two Point Studios e l'editore Sega hanno annunciato la disponibilità di Zooseum , il nuovo DLC di Two Point Museum . Installandolo, i giocatori diventano curatori-guardiani, creando un museo-zoo nel nuovo scenario di Silverbottom Park. Il DLC è scontato del 10% nella prima settimana (anche per PS+ su PS5), quindi è l'occasione perfetta per lanciarsi in questo bel titolo.

Contenuti

Vediamo quali sono i contenuti principali del DLC, nonché il trailer di lancio dello stesso. Iniziamo dal trailer, che fa una panoramica di Zooseum.

Per quanto riguarda i già citati contenuti, abbiamo una nuova location: Silverbottom Park, con una nuova campagna a 5 stelle. Ci sono anche una nuova tematica e un nuovo esperto: Wildlife. Aggiunta una nuova mappa spedizioni: Farflung Isles, dei nuovi negozi, decorazioni, stanze tematiche e oggetti interattivi. Ci sono due nuove stanze dedicate agli animali e tantissimi nuovi oggetti per il workshop.

Anche la storia è stata ampliata e porta il giocatore fino alle lontane Farflung Isles, un arcipelago in difficoltà dove l'ecosistema sta collassando e molte creature sono affette dal curioso "Faflung Flu". Attraverso spedizioni ed attività di conservazione, bisogna salvare, curare e riabilitare gli animali, usando anche la nuova Wildlife Welfare Room, una sorta di spa terapeutica per rimettere in sesto ogni creatura. Ogni animale guarito può essere reintrodotto nel suo ambiente naturale, contribuendo a ripristinare la biodiversità dell'area. In questo modo si accumulano Sanctuary Points, che permettono poi di adottare nuove specie e ampliare lo Zooseum.