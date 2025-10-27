0

Two Point Museum si espande con il DLC Zooseum, annunciato con un trailer e un periodo di uscita

Two Point Museum riceverà presto una nuova espansione a tema zoologico con Zooseum, che introduce animali e vita selvatica tra le meraviglie da gestire all'interno del proprio museo.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   27/10/2025
La copertina di Zooseum
Two Point Museum
Two Point Museum
Sega e Two Point Studios continuano ad ampliare Two Point Museum, in questo caso con un nuovo DLC intitolato "Zooseum", che evidentemente ha a che fare con la zoologia, come emerge chiaramente anche dal trailer di presentazione che annuncia il periodo di uscita.

La simulazione di museo si espande dunque per ospitare una nuova area espositiva tutta dedicata ad animali e vita selvatica, costituendo una sorta di zoo a scopo didattico e informativo tra le varie strutture del museo e ampliando così la superficie espositiva e gli esemplari da mostrare al pubblico.

Il lancio di Zooseum è previsto per questo inverno ma non c'è ancora una data di uscita precisa, dunque questa verrà svelata più avanti, verosimilmente insieme ad altri dettagli sull'espansione.

Un po' di vita selvatica

In effetti, il trailer di presentazione, riportato qui sotto, non mostra ancora molto di questa nuova porzione di gioco in arrivo, limitandosi a mettere in evidenza i soggetti principali di questa espansione ma senza sequenze effettive di gameplay, a quanto sembra.

Si tratterà comunque di nuove strutture, esemplari e meccaniche gestionali da aggiungere ai vari meccanismi di Two Point Museum, rendendo ancora più complessa l'organizzazione e il mantenimento della struttura.

"In questo nuovo e selvaggio contenuto scaricabile, aprirà i battenti un nuovissimo museo interamente dedicato alle meraviglie della fauna selvatica", si legge nella descrizione ufficiale.

"Gli esperti di fauna selvatica saranno chiamati a salvare, curare, allevare e reintrodurre in natura un'incredibile varietà di creature, ampliando al contempo il vostro museo in modi entusiasmanti e inaspettati".

Nel frattempo, siamo vicini alla data di uscita di Two Point Museum su Nintendo Switch 2, fissata per domani, 28 ottobre.

