LoveR Kiss Endless Memories è stato bannato da Steam, probabilmente per delle bambine sessualizzate

LoveR Kiss Endless Memories non uscirà più su Steam . In teoria sarebbe stato il primo gioco della serie LoveR a uscire sulla piattaforma di Valve, ma è stato bloccato. Ad annunciarlo è stato l'editore Dragami Games, che pare aver incontrato dei problemi, non meglio specificati. Facile immaginare che la presenza di contenuti considerabili pedopornografici abbia avuto un ruolo nella questione (nel gioco è presente una ragazzina di scuola elementare fortemente sessualizzata), soprattutto dopo la stretta attuata dai processori di pagamento sui contenuti ammessi sulla piattaforma .

Contenuti oltre il limite?

"A tutti coloro che stanno aspettando con impazienza LoveR Kiss Endless Memories: Al momento, la pagina del negozio della versione Steam non è visibile. A causa di varie circostanze, la pubblicazione su Steam è diventata difficile." Ha annunciato Dragami Games senza fornire ulteriori dettagli.

LoveR Kiss Endless Memories ha un'ambientazione scolastica tipica giapponese

Comunque sia, pare che l'azienda stia già lavorando per lanciare altrove la versione PC di LoveR Kiss Endless Memories. Per adesso non si sa molto, ma a breve dovrebbero essere date tutte le informazioni. Quando? "Non appena i dettagli saranno definitivi", per dirla come l'editore.

Previsto per il lancio il 27 novembre, LoveR Kiss Endless Memories è una versione rinnovata ed espansa di LoveR Kiss del 2020 (che a sua volta era un aggiornamento del titolo originale LoveR del 2019). LoveR Kiss Endless Memories è un simulatore di appuntamenti che racconta la storia di un ragazzo delle superiori e delle sue relazioni con sette eroine diverse. Da notare che non ha contenuti a carattere pornografico, anche se alcune scene sono considerabili quantomeno equivoche. Sarà anche il primo titolo della serie LoveR ad avere un'edizione in inglese. L'uscita è prevista anche su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.