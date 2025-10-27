Leggende Pokémon Z-A è il miglior lancio di un gioco fisico negli USA sin da Zelda: Tears of the Kingdom

A confermarlo sono i dati di Circana condivisi da Matt Piscatella, secondo cui il titolo sviluppato da Game Freak ha registrato il miglior lancio per un videogioco in formato fisico negli Stati Uniti sin dai tempi di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom , uscito nel maggio 2023.

Magari non ha convinto tutti i giocatori, ma Leggende Pokémon: Z-A si sta rivelando un enorme successo commerciale.

Pokémon vende come il pane, come al solito

"Leggende Pokémon: Z-A ha avuto un lancio massiccio nei negozi statunitensi", scrive Piscatella. "Le vendite fisiche nella settimana di debutto, sia in termini di unità che di incassi, sono le più alte per un nuovo gioco retail dai tempi di Tears of the Kingdom".

Va precisato che questi dati non includono le copie digitali né le unità vendute tramite bundle con Nintendo Switch 2, quindi il quadro complessivo potrebbe essere ancora più ampio. Ad esempio, in Europa Z-A ha superato Battlefield 6 nella settimana di lancio, pur vendendo meno rispetto a Pokémon Leggende: Arceus.

A ogni modo, con quasi 6 milioni di copie vendute a livello globale nella prima settimana, Z-A si conferma uno dei titoli più acquistati del 2025, e con le festività alle porte, i numeri sono destinati a crescere ulteriormente.