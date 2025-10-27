Leggende Pokémon: Z-A batte Battlefield 6 ed è primo in Europa, vendendo però meno del previsto

Leggende Pokémon: Z-A ha battuto Battlefield 6, conquistando in tal modo la prima posizione nella classifica europea, sebbene in realtà il nuovo episodio della serie firmata Game Freak stia vendendo meno del previsto.
I numeri ufficiali parlano infatti di un calo del 28% rispetto alle vendite di Leggende Pokémon: Arceus, pubblicato nel 2022, mentre rispetto alla serie principale si tratta dell'uscita meno performante dal 2018, quando sono stati lanciati Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevie!
- Leggende Pokémon: Z-A (Nuovo)
- Battlefield 6 (-70%)
- EA Sports FC 26 (-30%)
- Hogwarts Legacy (+244%)
- Ghost of Yotei (-51%)
- Red Dead Redemption 2 (+5%)
- Grand Theft Auto 5 (+4%)
- Little Nightmares 3 (-72%)
- Borderlands 4 (+45%)
- Mario Kart World (+15%)
È stato ad ogni modo un buon debutto, in particolare su Nintendo Switch 2: nel Regno Unito, l'edizione di Leggende Pokémon: Z-A per la nuova console è stata quella più venduta, nonostante una base installata ancora piuttosto ridotta.
Battlefield 6 resta primo per incassi
Battlefield 6 è stato il miglior lancio nella storia della serie, e nonostante un calo del 70% rispetto alla settimana precedente, rimane il gioco con i maggiori incassi in Europa, come rivela l'apposita classifica.
- Battlefield 6 (-72%)
- Leggende Pokémon: Z-A (Nuovo)
- EA Sports FC 26 (-35%)
- Ghost of Yotei (-51%)
- Mario Kart World (+18%)
- Borderlands 4 (+35%)
- Little Nightmares 3 (-73%)
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (-39%)
- NBA 2K26 (-31%)
- Digimon Story: Time Stranger (-41%)
È interessante notare che le classifiche in questione non tengono conto delle vendite digitali dei giochi Nintendo, che non vengono comunicate dall'azienda ma che incidono in realtà meno rispetto a tutte le altre piattaforme: su Switch e Switch 2 il formato fisico va ancora per la maggiore.