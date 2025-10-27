Terry Crews è uno spasso nel trailer di Call of Duty: Black Ops 7

Terry Crews è uno dei nuovi Sostituti di Call of Duty: Black Ops 7, ma a quanto pare la prima missione del duo formato anche da Nikki Glaser non è delle più semplici, come rivela lo spassoso trailer che potete vedere qui sotto.
La squadra è stata infatti incaricata di rimpiazzare due membri della polizia scientifica, impegnati appunto a giocare a Black Ops 7, ma nonostante la sicurezza ostentata dal personaggio di Crews, la vista della scena del crimine lo manda in crisi.
La sua collega, interpretata da Nikki Glaser, non sembra invece avere grossi problemi a muoversi fra macchie di sangue e dita amputate: non c'è dubbio che le avventure di questa nuova squadra di rimpiazzatori ci strapperanno più di una risata.
Manca ormai poco al lancio di Call of Duty: Black Ops 7, fissato al prossimo 14 novembre su PC, PlayStation e Xbox, senza costi aggiuntivi per gli utenti abbonati a Xbox Game Pass Ultimate.
La tradizione si rinnova
Per chi se lo fosse perso, Peter Stormare ha "chiamato rinforzi" nell'ultimo trailer di Call of Duty: Black Ops 7, dopo essere finito alla deriva nello spazio insieme a Jake Paul e la "naufraga" Huda Mustafa, dunque la squadra composta da Crews e Glaser si occuperà di... sostituire il sostituto.
Alla luce del risultato di questo avvicendamento, siamo davvero curiosi di scoprire cosa ci riserverà il dinamico duo da qui al lancio del gioco, che come detto si avvicina ormai a grandi passi.