Terry Crews è uno spasso nel trailer di Call of Duty: Black Ops 7

Terry Crews è uno dei nuovi Sostituti di Call of Duty: Black Ops 7 , ma a quanto pare la prima missione del duo formato anche da Nikki Glaser non è delle più semplici, come rivela lo spassoso trailer che potete vedere qui sotto.

La tradizione si rinnova

Per chi se lo fosse perso, Peter Stormare ha "chiamato rinforzi" nell'ultimo trailer di Call of Duty: Black Ops 7, dopo essere finito alla deriva nello spazio insieme a Jake Paul e la "naufraga" Huda Mustafa, dunque la squadra composta da Crews e Glaser si occuperà di... sostituire il sostituto.

Alla luce del risultato di questo avvicendamento, siamo davvero curiosi di scoprire cosa ci riserverà il dinamico duo da qui al lancio del gioco, che come detto si avvicina ormai a grandi passi.