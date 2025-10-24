Call of Duty: Black Ops 7 vede il ritorno del Sostituto con Terry Crews, Nikki Glaser e Jake Paul

Il nuovo trailer live action di Call of Duty: Black Ops 7 vede il ritorno del Sostituto, ma stavolta il celebre personaggio interpretato da Peter Stormare non è da solo: insieme a lui ci sono tante altre celebrità.

Nel video, il Sostituto è impegnato in un volo nello spazio che prende palesemente in giro la spedizione Blue Origin, organizzata tempo fa da Jeff Bezos. La missione? Accompagnare Jake Paul e Huda Mustafa perché diano inizio alla colonizzazione di Marte.

Purtroppo per i suoi passeggeri, il Sostituto non ha la minima idea di come si piloti un razzo spaziale: lui è lì appunto per sostituire il vero comandante, che "si è fatto prendere dalla follia del nuovo Call of Duty: Black Ops 7".

È tempo dunque di chiamare i rinforzi, e chi risponde al telefono da una base top secret? Terry Crews e Nikki Glaser, novelli men in black a cui viene affidato il compito di sostituire... il Sostituto.