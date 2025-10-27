Pokémon Pokopia non interessa poi molto ai Giapponesi e la cosa sorprende

La testata giapponese Famitsu ha reso disponibili le nuove classifiche dei videogiochi più attesi dai suoi lettori secondo le votazioni più recenti.
Il dettaglio più interessante, in mezzo ai molti nomi noti, è l'arrivo di Pokémon Pokopia, che ha attirato l'attenzione ma molto meno di quanto ci si potrebbe aspettare.
I giochi più attesi dai lettori di Famitsu nell'ultima settimana
La classifica è composta come segue:
- [NSW] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 504 voti
- [PS5] Pragmata - 318 voti
- [NS2] Kirby Air Riders - 313 voti
- [PS5] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 302 voti
- [NS2] Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio - 260 voti
- [NS2] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 223 voti
- [PS5] Resident Evil Requiem - 201 voti
- [PS5] Persona 4 Revival - 148 voti
- [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined - 119 voti
- [PS5] Dragon Quest 7 Reimagined - 117 voti
- [NSW] Momotaro Dentetsu 2 - 109 voti
- [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 108 voti
- [PS5] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 106 voti
- [NS2] Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Edition - 95 voti
- [NS2] Momotaro Dentetsu 2 Nintendo Switch 2 Edition - 92 voti
- [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined - 90 voti
- [NSW] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 87 voti
- [PS5] Grand Theft Auto 6 - 85 voti
- [NS2] Octopath Traveler 0 - 72 voti
- [NSW] Octopath Traveler 0 - 71 voti
- [NSW] Dragon Ball Sparking Zero - 69 voti
- [NS2] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 61 voti
- [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream - 60 voti
- [PS5] Octopath Traveler 0 - 58 voti
- [NS2] Pokémon Pokopia - 55 voti
- [NSW] Rhythm Heaven Groove - 53 voti
- [NSW] Metroid Prime 4: Beyond - 50 voti
- [PS5] Nioh 3 - 48 voti
- [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 46 voti
- [NS2] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 45 voti
Come potete vedere, Pokémon Pokopia è solo 25esimo in classifica, con pochissimi voti. Probabilmente dopo nuove presentazioni il numero di interessati aumenterà, così come con l'avvicinarsi dell'uscita. Sarà anche interessante vedere dove finiranno tutti i voti attualmente assegnati a Dragon Questi 1 & 2 HD-2D Remake, che nelle due versioni accumulano oltre 770 voti.
Anche Kirby Air Riders, molto atteso, arriverà a breve, insieme a Hyrule Warriors. Nell'arco di poche settimane le prime posizioni della classifica saranno pesantemente modificate.
Ricordiamo poi che dopo l'annuncio ci sono state accuse legate al fatto che Palworld: Palfarm copia Pokémon Pokopia ma PocketPair ha risposto alle teorie cospiratorie.