Pokémon Pokopia non interessa poi molto ai Giapponesi e la cosa sorprende

Pokémon Pokopia è un nuovo spin-off della serie di GameFreak, una sorta di Animal Crossing coi Pokémon, ma per il momento i lettori giapponesi di Famitsu non paiono molto interessati al videogioco.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   27/10/2025
La protagonista di Pokémon Pokopia con un bulbasaur a destra in un bosco

La testata giapponese Famitsu ha reso disponibili le nuove classifiche dei videogiochi più attesi dai suoi lettori secondo le votazioni più recenti.

Il dettaglio più interessante, in mezzo ai molti nomi noti, è l'arrivo di Pokémon Pokopia, che ha attirato l'attenzione ma molto meno di quanto ci si potrebbe aspettare.

I giochi più attesi dai lettori di Famitsu nell'ultima settimana

La classifica è composta come segue:

  1. [NSW] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 504 voti
  2. [PS5] Pragmata - 318 voti
  3. [NS2] Kirby Air Riders - 313 voti
  4. [PS5] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 302 voti
  5. [NS2] Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio - 260 voti
  6. [NS2] Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake - 223 voti
  7. [PS5] Resident Evil Requiem - 201 voti
  8. [PS5] Persona 4 Revival - 148 voti
  9. [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined - 119 voti
  10. [PS5] Dragon Quest 7 Reimagined - 117 voti
  11. [NSW] Momotaro Dentetsu 2 - 109 voti
  12. [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 108 voti
  13. [PS5] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 106 voti
  14. [NS2] Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Edition - 95 voti
  15. [NS2] Momotaro Dentetsu 2 Nintendo Switch 2 Edition - 92 voti
  16. [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined - 90 voti
  17. [NSW] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 87 voti
  18. [PS5] Grand Theft Auto 6 - 85 voti
  19. [NS2] Octopath Traveler 0 - 72 voti
  20. [NSW] Octopath Traveler 0 - 71 voti
  21. [NSW] Dragon Ball Sparking Zero - 69 voti
  22. [NS2] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 61 voti
  23. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream - 60 voti
  24. [PS5] Octopath Traveler 0 - 58 voti
  25. [NS2] Pokémon Pokopia - 55 voti
  26. [NSW] Rhythm Heaven Groove - 53 voti
  27. [NSW] Metroid Prime 4: Beyond - 50 voti
  28. [PS5] Nioh 3 - 48 voti
  29. [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 46 voti
  30. [NS2] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 45 voti

Come potete vedere, Pokémon Pokopia è solo 25esimo in classifica, con pochissimi voti. Probabilmente dopo nuove presentazioni il numero di interessati aumenterà, così come con l'avvicinarsi dell'uscita. Sarà anche interessante vedere dove finiranno tutti i voti attualmente assegnati a Dragon Questi 1 & 2 HD-2D Remake, che nelle due versioni accumulano oltre 770 voti.

Pokémon Pokopia era un altro gioco inizialmente e non era esclusiva Nintendo Switch 2 Pokémon Pokopia era un altro gioco inizialmente e non era esclusiva Nintendo Switch 2

Anche Kirby Air Riders, molto atteso, arriverà a breve, insieme a Hyrule Warriors. Nell'arco di poche settimane le prime posizioni della classifica saranno pesantemente modificate.

Ricordiamo poi che dopo l'annuncio ci sono state accuse legate al fatto che Palworld: Palfarm copia Pokémon Pokopia ma PocketPair ha risposto alle teorie cospiratorie.

