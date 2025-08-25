In Two Point Museum potremo presto creare e gestire una sala giochi, con un aggiornamento gratuito

Two Point Museum continua a crescere, con Two Point Studios che ha annunciato l'arrivo di un nuovo, grosso aggiornamento gratuito, che aggiungerà, tra le altre cose, la possibilità di creare una sala giochi. L'aggiornamento si chiama "Digiverse", ed è una nuova mappa per le spedizioni. Sarà disponibile dalla prossima settimana, ossia dal 28 agosto, come parte della patch 5.0.
Tanti contenuti extra
Digiverse permetterà agli esperti disponibili di indossare le loro tute luminescenti in stile Tron per addentrarsi nel mondo digitale di Meat Wizard, la serie di videogiochi più importante della Two Point County.
La mappa della spedizione presenta quattro punti di interesse che possono essere esplorati da Esperti Digitali reclutabili. I reperti da recuperare sono sette, molti dei quali sono degli sprite che potrete estrarre dal Digiverse ed esporre utilizzando la più recente tecnologia olografica.
Insieme a questo, i giocatori potranno anche costruire due nuove esposizioni interattive, entrambe macchine arcade che ospitano varie iterazioni di Meat Wizard, mentre il laboratorio del vostro museo potrà ora creare "Power Up" che forniscono bonus non specificati.
In un annuncio su Steam, Two Point Studios ha spiegato che la mappa del Digiverse "crescerà nel tempo man mano che nuove fratture verranno scoperte". Il riferimento non è chiarissimo, ma potrebbe riguardare dei futuri aggiornamenti. Per accedere al Digiverse bisognerà aver completato il secondo atto della campagna, Memento Mile.