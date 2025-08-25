In Two Point Museum potremo presto creare e gestire una sala giochi, con un aggiornamento gratuito

Two Point Museum continua a crescere, con Two Point Studios che ha annunciato l'arrivo di un nuovo, grosso aggiornamento gratuito, che aggiungerà, tra le altre cose, la possibilità di creare una sala giochi. L'aggiornamento si chiama "Digiverse", ed è una nuova mappa per le spedizioni. Sarà disponibile dalla prossima settimana, ossia dal 28 agosto, come parte della patch 5.0.