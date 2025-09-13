Two Point Museum ha una data di uscita su Nintendo Switch 2

Two Point Studios ha annunciato la data di uscita di Two Point Museum su Nintendo Switch 2: il brillante gestionale dedicato alla creazione di musei e alla ricerca di antichi reperti sarà disponibile sulla console ibrida giapponese a partire dal 28 ottobre.

Divertente variazione sul tema, Two Point Museum ci vedrà progettare e perfezionare un museo al fine di creare l'esperienza definitiva per i nostri visitatori. Dovremo dunque allestire le mostre più interessanti di sempre, consultare degli esperti e utilizzare le ultime tecnologie a supporto di ogni mostra.

Potremo organizzare spedizioni per il recupero di reperti in giro per il mondo ed esporre ciò che eventualmente ci porteranno, sbloccando progressivamente nuovi scenari dove edificare ulteriori musei e vivere dunque un'avventura inedita, con sfide specifiche e peculiari.

Naturalmente dovremo pensare anche alla manutenzione delle strutture, alla gestione del personale e alla sicurezza: ladri e bambini possono rappresentare una minaccia ugualmente pericolosa per la conservazione dei nostri tesori.