Quanto ha venduto Clair Obscur: Expedition 33? Ecco cosa dicono gli sviluppatori

Il director di Clair Obscur: Expedition 33 ha giocato tanti titoli di Mega Drive e PlayStation, pochi di Nintendo

Naturalmente numeri del genere hanno un valore ancora più significativo laddove si consideri che Clair Obscur: Expedition 33 può essere scaricato senza costi aggiuntivi dagli abbonati a Xbox Game Pass , che dunque non hanno bisogno di acquistare il titolo per poterlo giocare.

Ebbene, stando a queste informazioni il gioco ha raggiunto quota 4,4 milioni di copie vendute , sebbene non ci sia ancora stato un annuncio in tal senso: può darsi si tratti di un valore determinato dalle unità distribuite, ma immaginiamo che ne sapremo di più a breve.

Ospiti di un canale YouTube, alcuni degli sviluppatori di Sandfall Interactive hanno rivelato quanto ha venduto Clair Obscur: Expedition 33 finora, aggiornando di fatto i dati ufficiali dello scorso maggio che parlavano di 3,3 milioni di copie.

Una grandissima sorpresa

Come saprete bene, se avete letto la nostra recensione di Clair Obscur: Expedition 33, l'esperienza messa a punto dallo studio francese è stata una grandissima sorpresa e si è distinta per la straordinaria qualità di una direzione artistica destinata a lasciare il segno.

Alla luce degli ottimi risultati ottenuti, Sandfall Interactive ha ovviamente spiegato che Expedition 33 è solo l'inizio: Clair Obscur è una serie e sono in programma nuovi giochi.