Quanto ha venduto Clair Obscur: Expedition 33? Ecco cosa dicono gli sviluppatori

Ospiti di un canale YouTube, alcuni degli sviluppatori di Sandfall Interactive hanno rivelato quanto ha venduto Clair Obscur: Expedition 33 finora, aggiornando di fatto i dati ufficiali dello scorso maggio che parlavano di 3,3 milioni di copie.
Ebbene, stando a queste informazioni il gioco ha raggiunto quota 4,4 milioni di copie vendute, sebbene non ci sia ancora stato un annuncio in tal senso: può darsi si tratti di un valore determinato dalle unità distribuite, ma immaginiamo che ne sapremo di più a breve.
Naturalmente numeri del genere hanno un valore ancora più significativo laddove si consideri che Clair Obscur: Expedition 33 può essere scaricato senza costi aggiuntivi dagli abbonati a Xbox Game Pass, che dunque non hanno bisogno di acquistare il titolo per poterlo giocare.
A questo punto non rimane che attendere da qui alla fine dell'anno per capire se l'eccellente accoglienza riservata all'RPG di Sandfall Interactive da parte di pubblico e critica si tradurrà anche in importanti riconoscimenti internazionali, visto che molti gridano da tempo al GOTY.
Una grandissima sorpresa
Come saprete bene, se avete letto la nostra recensione di Clair Obscur: Expedition 33, l'esperienza messa a punto dallo studio francese è stata una grandissima sorpresa e si è distinta per la straordinaria qualità di una direzione artistica destinata a lasciare il segno.
Alla luce degli ottimi risultati ottenuti, Sandfall Interactive ha ovviamente spiegato che Expedition 33 è solo l'inizio: Clair Obscur è una serie e sono in programma nuovi giochi.