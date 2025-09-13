Borderlands 4 non ha un regolatore FOV su PS5 e Xbox, Randy Pitchford risponde

Diversi utenti si stanno lamentando del fatto che Borderlands non consente di regolare il FOV su PS5 e Xbox, e questa mancanza negli sparatutto produce purtroppo in alcuni soggetti un fenomeno del tutto paragonabile al mal d'auto.
"Faccio dei sogni in cui le impostazioni del FOV potrebbero influenzare il bilanciamento dell'esperienza", ha scritto Randy Pitchford, CEO di Gearbox Software, nel rispondere ai feedback dei giocatori.
Si tratta di un indizio che punta al possibile arrivo di contenuti PvP in Borderlands 4? Difficile dirlo, trattandosi appunto di Pitchford, che nel frattempo ha lanciato un sondaggio sui social al fine di tastare il terreno e comprendere quanti vogliano l'introduzione di un FOV slider.
Ebbene, per il momento la risposta "FOV slider or GTFO!" ("FOV slider o fuori dai piedi") sta vincendo alla grande, con oltre il 72% delle risposte, seguita dalla meno convinta "FOV slider is helpful" ("il FOV slider è utile") con il 19,6%. Insomma, sembra un plebiscito.
C'è anche un altro problema
Partito alla grande su Steam, con oltre 100.000 giocatori contemporanei, Borderlands 4 in effetti ha anche un altro problema su console, ovverosia la mancanza di un'opzione per disattivare il motion blur.
Da questo punto di vista Pitchford ha però invitato gli utenti a controllare le impostazioni del televisore, limitandosi a dire che Gearbox non supporta tale effetto visivo, che tuttavia su PC può essere attivato o disattivato, esattamente come può essere regolato il campo visivo.