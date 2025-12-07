0

Clair Obscur: Expedition 33 è il gioco dell'anno anche per Time Magazine, vediamo la top ten della rivista

Il Time Magazine ha pubblicato la sua top ten dei migliori giochi del 2025, assegnando a Clair Obscur: Expedition 33 il titolo di gioco dell'anno 2025, ma vediamo anche gli altri.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   07/12/2025
Maelle in Clair Obscure: Expedition 33
Prosegue la raccolta di riconoscimenti per Clair Obscur: Expedition 33, nominato gioco dell'anno 2025 anche da Time Magazine, che come da tradizione ha pubblicato in questi giorni la sua top ten dei migliori giochi usciti in questi 12 mesi.

Si tratta di una selezione effettuata direttamente dalla redazione della rivista in questione, vediamo dunque la top ten pubblicata:

  1. Clair Obscur: Expedition 33
  2. Death Stranding 2: On the Beach
  3. Ghost of Yōtei
  4. Split Fiction
  5. Silent Hill f
  6. Hollow Knight: Silksong
  7. Lost Records: Bloom and Rage
  8. Doom: The Dark Ages
  9. Sonic Racing: CrossWorlds
  10. Marvel Rivals

Time Magazine di per sé non è specializzata in videogiochi, ma anche per questo può essere interessante vedere il punto di vista della celebre testata in questo ambito.

Una scelta molto condivisa e altre meno

La scelta del titolo più ambito, ovvero quello di gioco dell'anno, in questo caso risulterà sicuramente meno dibattuta rispetto all'anno scorso, quando venne invece eletto Dragon Age: The Veilguard come GOTY di Time Magazine.

Il gioco di Sandfall Interactive è in corsa per il titolo di GOTY su moltissime riviste, compresa anche l'iniziativa dei The Game Awards 2025, ed è molto probabile che finisca per ottenere una quantità di riconoscimenti davvero impressionante quest'anno.

Clair Obscur: Expedition 33 vince il titolo di GOTY ai Golden Joystick Awards 2025, e altri sei premi Clair Obscur: Expedition 33 vince il titolo di GOTY ai Golden Joystick Awards 2025, e altri sei premi

D'altra parte, la selezione del Time apre ovviamente a diverse discussioni, a partire dall'esclusione di alcuni titoli ampiamente apprezzati come Donkey Kong Bananza, Kingdom Come: Deliverance 2 e Hades 2 e l'inclusione di altri più discussi come Lost Records: Bloom and Rage e Sonic Racing: CrossWorlds al posto di Mario Kart World.

Segnalazione Errore
