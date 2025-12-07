Clair Obscur: Expedition 33 è il gioco dell'anno anche per Time Magazine, vediamo la top ten della rivista

Time Magazine di per sé non è specializzata in videogiochi, ma anche per questo può essere interessante vedere il punto di vista della celebre testata in questo ambito.

Prosegue la raccolta di riconoscimenti per Clair Obscur: Expedition 33 , nominato gioco dell'anno 2025 anche da Time Magazine , che come da tradizione ha pubblicato in questi giorni la sua top ten dei migliori giochi usciti in questi 12 mesi.

Una scelta molto condivisa e altre meno

La scelta del titolo più ambito, ovvero quello di gioco dell'anno, in questo caso risulterà sicuramente meno dibattuta rispetto all'anno scorso, quando venne invece eletto Dragon Age: The Veilguard come GOTY di Time Magazine.

Il gioco di Sandfall Interactive è in corsa per il titolo di GOTY su moltissime riviste, compresa anche l'iniziativa dei The Game Awards 2025, ed è molto probabile che finisca per ottenere una quantità di riconoscimenti davvero impressionante quest'anno.

D'altra parte, la selezione del Time apre ovviamente a diverse discussioni, a partire dall'esclusione di alcuni titoli ampiamente apprezzati come Donkey Kong Bananza, Kingdom Come: Deliverance 2 e Hades 2 e l'inclusione di altri più discussi come Lost Records: Bloom and Rage e Sonic Racing: CrossWorlds al posto di Mario Kart World.