Clair Obscur: Expedition 33 è il gioco dell'anno anche per Time Magazine, vediamo la top ten della rivista

Prosegue la raccolta di riconoscimenti per Clair Obscur: Expedition 33, nominato gioco dell'anno 2025 anche da Time Magazine, che come da tradizione ha pubblicato in questi giorni la sua top ten dei migliori giochi usciti in questi 12 mesi.
Si tratta di una selezione effettuata direttamente dalla redazione della rivista in questione, vediamo dunque la top ten pubblicata:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yōtei
- Split Fiction
- Silent Hill f
- Hollow Knight: Silksong
- Lost Records: Bloom and Rage
- Doom: The Dark Ages
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Marvel Rivals
Time Magazine di per sé non è specializzata in videogiochi, ma anche per questo può essere interessante vedere il punto di vista della celebre testata in questo ambito.
Una scelta molto condivisa e altre meno
La scelta del titolo più ambito, ovvero quello di gioco dell'anno, in questo caso risulterà sicuramente meno dibattuta rispetto all'anno scorso, quando venne invece eletto Dragon Age: The Veilguard come GOTY di Time Magazine.
Il gioco di Sandfall Interactive è in corsa per il titolo di GOTY su moltissime riviste, compresa anche l'iniziativa dei The Game Awards 2025, ed è molto probabile che finisca per ottenere una quantità di riconoscimenti davvero impressionante quest'anno.
D'altra parte, la selezione del Time apre ovviamente a diverse discussioni, a partire dall'esclusione di alcuni titoli ampiamente apprezzati come Donkey Kong Bananza, Kingdom Come: Deliverance 2 e Hades 2 e l'inclusione di altri più discussi come Lost Records: Bloom and Rage e Sonic Racing: CrossWorlds al posto di Mario Kart World.