L'esclusiva PlayStation cancellata da Sony e Deviation, "Project Ooze", riemerge in presunti video di gameplay

Uno sparatutto fantascientifico

In base a quanto riferito dallo stesso Dusk Golem, i due video derivano da un video gameplay più lungo, di circa un'ora, che mostrava il gioco ancora in fase di sviluppo e risalgono a circa quattro anni fa.

In totale nei video riportati possiamo vedere 10 minuti del gioco, che si mostra come una build ovviamente ancora preliminare, vista la mancanza di diversi elementi grafici e di ottimizzazione generale.

Tuttavia, risulta visibile la struttura del gioco e lo stile generale: come meccanica sembra rientrare precisamente nella definizione classica dello sparatutto in terza persona in stile Gears of War, mentre l'ambientazione ricorda la fantascienza con minacce aliene varie.

A lungo si è pensato che il gioco di Deviation dovesse essere uno sparatutto in prima persona, tuttavia sembra si trattasse invece in terza persona, se i video sono attendibili. Il titolo è stato comunque cancellato, con Blundell che si è spostato nel team Dark Outlaw, ancora all'interno di PlayStation Studios.