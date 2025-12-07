0

L'esclusiva PlayStation cancellata da Sony e Deviation, "Project Ooze", riemerge in presunti video di gameplay

Emergono online due video gameplay che sembrano riferirsi a Project Ooze o Draconis, il presunto gioco sviluppato da Deviation Games con PlayStation Studios in esclusiva per PS5.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   07/12/2025
Il leaker Dusk Golem ha pubblicato due presunti video gameplay di quella che doveva essere, a quanto pare, l'esclusiva PlayStation sviluppata da Deviation Games per Sony, identificata come "Project Ooze" o Draconis.

In base a quello che possiamo vedere, si doveva trattare di uno sparatutto in terza persona dall'impostazione piuttosto classica per il genere, caratterizzato da un'ambientazione fantascientifica alquanto interessante.

Il gioco doveva essere sviluppato dal team Deviation, fondato da Jason Blundell e Dave Anthony, veterani di Call of Duty, ma successivamente chiuso con la cancellazione del progetto in questione.

Uno sparatutto fantascientifico

In base a quanto riferito dallo stesso Dusk Golem, i due video derivano da un video gameplay più lungo, di circa un'ora, che mostrava il gioco ancora in fase di sviluppo e risalgono a circa quattro anni fa.

In totale nei video riportati possiamo vedere 10 minuti del gioco, che si mostra come una build ovviamente ancora preliminare, vista la mancanza di diversi elementi grafici e di ottimizzazione generale.

Tuttavia, risulta visibile la struttura del gioco e lo stile generale: come meccanica sembra rientrare precisamente nella definizione classica dello sparatutto in terza persona in stile Gears of War, mentre l'ambientazione ricorda la fantascienza con minacce aliene varie.

A lungo si è pensato che il gioco di Deviation dovesse essere uno sparatutto in prima persona, tuttavia sembra si trattasse invece in terza persona, se i video sono attendibili. Il titolo è stato comunque cancellato, con Blundell che si è spostato nel team Dark Outlaw, ancora all'interno di PlayStation Studios.

