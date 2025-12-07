Alcuni contenuti di Resident Evil Requiem sono stati rivelati per errore da GameStop?

Sembra che la catena americana GameStop abbia rivelato per errore alcuni dei contenuti di Resident Evil Requiem nella pagina prodotto dedicata alla Deluxe Edition, sebbene la descrizione presente sul sito appaia contrastante.
Si legge infatti che "la Deluxe Edition include il codice digitale Steam per PC, una custodia SteelBook e i seguenti contenuti digitali:
- The Sanctuary Expansion Pass: include due nuovi scenari della storia e un importante aggiornamento per la modalità Mercenari.
- Filtro cosmetico Morphic Visor: un look unico per il visore di Rose.
- Pacchetto costumi Shadow Walker: tre outfit esclusivi per Rosemary Winters.
- Artbook digitale e colonna sonora ufficiale.
Come si può vedere, nell'elenco spunta il nome di Rosemary Winters, la figlia di Ethan, che però non dovrebbe in alcun modo far parte del nuovo episodio della serie, insieme ad altre inconguenze che sembrano evidenziare l'uso dell'intelligenza artificiale (e una sua chiara allucinazione) per stilare il testo in questione.
Anche un noto leaker è perplesso
A sollevare la questione è stato il noto leaker Dusk Golem, che come sappiamo conosce molto bene i retroscena dello sviluppo di Resident Evil Requiem (che, a proposito, sarà presente ai The Game Awards) e ha indicato alcuni punti del testo riportato da GameStop come parecchio sospetti.
Le perplessità, come detto, sono diverse: dal nome di Rose ai riferimenti a Raccoon City e a casa Baker, per arrivare infine al fatto di includere dei DLC nella Deluxe Edition, cosa che Capcom non fa mai.
Secondo voi come stanno le cose?