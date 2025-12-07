Alcuni contenuti di Resident Evil Requiem sono stati rivelati per errore da GameStop?

Anche un noto leaker è perplesso

A sollevare la questione è stato il noto leaker Dusk Golem, che come sappiamo conosce molto bene i retroscena dello sviluppo di Resident Evil Requiem (che, a proposito, sarà presente ai The Game Awards) e ha indicato alcuni punti del testo riportato da GameStop come parecchio sospetti.

Le perplessità, come detto, sono diverse: dal nome di Rose ai riferimenti a Raccoon City e a casa Baker, per arrivare infine al fatto di includere dei DLC nella Deluxe Edition, cosa che Capcom non fa mai.

Secondo voi come stanno le cose?