Resident Evil Requiem includerà vecchi personaggi della serie, ma il produttore dà un avvertimento ai fan

Le parole di Capcom su Resident Evil Requiem

Durante l'intervista, a Masato Kumazawa - produttore di Resident Evil Requiem - è stato chiesto se vi saranno altri personaggi provenienti da Outbreak, oltre ovviamente ad Alyssa Ashcroft che abbiamo già visto nei trailer e che sarà presente per quanto si è capito per ora nella sequenza iniziale dell'avventura.

Kumazawa ha risposto ampliando il discorso e affermando che "ci saranno alcuni personaggi dal passato della serie" ma immediatamente suggerisce che non dobbiamo aspettarci troppo. Senza ovviamente aggiungere troppi dettagli, afferma che rivedremo dei personaggi che in qualche modo sono stati coinvolti nell'incidente di Raccoon City.

Difficile dire se Kumazawa sia serio nell'affermare che non dobbiamo aspettarci troppo oppure se sia un modo per sorprendere al lancio i giocatori. I rumor hanno più volte puntato il dito verso il ritorno di Leon, ma il produttore ha già detto la propria al riguardo, calmando le acque.

Non ci resta che attendere l'arrivo del gioco, previsto per il 27 febbraio su PC, PS5, Xbox Series X | S e Nintendo Switch 2, e scoprirlo di persona.