Motorola G86 è in offerta ad un super prezzo su Amazon: è il best buy da prendere oggi sotto i 200€

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante sul Motorola G86, smartphone che viene messo in offerta con uno sconto in formato XL del 48% per un costo totale e finale d'acquisto di 181,90€, uno dei migliori telefoni a costare meno di 200€ per il Black Friday . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui giù: La scheda tecnica del Motorola G86 rivela un dispositivo ricco di funzionalità avanzate , a partire dal grande display da 6,67 pollici con risoluzione 2712 x 1220 pixel , ideale per la fruizione di contenuti multimediali.

Ulteriori dettagli tecnici

Uno dei punti di forza principali è la connettività 5G, che consente velocità di trasferimento dati eccellenti e una navigazione estremamente fluida, rendendo il Motorola G86 perfetto per streaming, download rapidi e uso intensivo di servizi online. Sul fronte fotografico, Motorola ha dotato il dispositivo di una fotocamera da 50 MP, capace di catturare immagini dettagliatissime con una risoluzione di 8165 x 6124 pixel.

Anche la registrazione video è di livello superiore, grazie al supporto ai video in 4K (3840 x 2160 pixel), che permette riprese nitide e professionali. Nonostante le sue prestazioni elevate, lo smartphone mantiene un design elegante e sottile: lo spessore di soli 7,9 mm e il peso di 185 grammi lo rendono maneggevole e confortevole nell'uso quotidiano. Completa il quadro la generosa batteria da 5200 mAh.