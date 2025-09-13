Hollow Knight: Silksong è ancora il gioco per Nintendo Switch più venduto su eShop

Hollow Knight: Silksong è ancora il gioco per Nintendo Switch più venduto: l'atteso titolo di Team Cherry non sembra avere alcuna intenzione di mollare la testa della classifica del Nintendo eShop.
- Hollow Knight: Silksong
- Hollow Knight
- Super Mario Party Jamboree
- Super Smash Bros. Ultimate
- Mario Kart 8 Deluxe
- Minecraft
- Animal Crossing: New Horizons
- Tiny Bookshop
- Leggende Pokémon: Arceus
- Story of Seasons: Grand Bazaar
Alle sue spalle troviamo due blockbuster come l'originale Hollow Knight e Super Mario Party Jamboree, che continua a macinare numeri impressionanti in formato digitale, mentre completano la top 5 Super Smash Bros. Ultimate e Mario Kart 8 Deluxe.
La classifica vede quindi nell'ordine Minecraft, Animal Crossing: New Horizon, Tiny Bookshop, Leggende Pokémon: Arceus e Story of Seasons: Grand Bazaar.
La classifica dei giochi solo digitali
Passando alla classifica dei titoli disponibili nel solo formato digitale, Silksong ribadisce il proprio dominio e con esso il primo capitolo della saga, che troviamo in seconda posizione, mentre il podio viene completato in questo caso da Tiny Bookshop.
- Hollow Knight: Silksong
- Hollow Knight
- Tiny Bookshop
- Stardew Valley
- Everybody's Golf Hot Shots
- Deltarune
- Hello Kitty Island Adventure
- Strange Antiquities
- Disney Dreamlight Valley
- Shinobi: Art of Vengeance
Stardew Valley non poteva ovviamente mancare all'interno della top 10 e infatti è quarto, seguito dal nuovo Everybody's Golf: Hot Shots e da Deltarune. Interessante, infine, il decimo posto dell'ottimo Shinobi: Art of Vengeance.