Hollow Knight: Silksong è ancora il gioco per Nintendo Switch più venduto su eShop

La classifica vede quindi nell'ordine Minecraft, Animal Crossing: New Horizon, Tiny Bookshop, Leggende Pokémon: Arceus e Story of Seasons: Grand Bazaar.

Alle sue spalle troviamo due blockbuster come l'originale Hollow Knight e Super Mario Party Jamboree , che continua a macinare numeri impressionanti in formato digitale, mentre completano la top 5 Super Smash Bros. Ultimate e Mario Kart 8 Deluxe.

Hollow Knight: Silksong è ancora il gioco per Nintendo Switch più venduto : l'atteso titolo di Team Cherry non sembra avere alcuna intenzione di mollare la testa della classifica del Nintendo eShop .

La classifica dei giochi solo digitali

Passando alla classifica dei titoli disponibili nel solo formato digitale, Silksong ribadisce il proprio dominio e con esso il primo capitolo della saga, che troviamo in seconda posizione, mentre il podio viene completato in questo caso da Tiny Bookshop.

Hollow Knight: Silksong Hollow Knight Tiny Bookshop Stardew Valley Everybody's Golf Hot Shots Deltarune Hello Kitty Island Adventure Strange Antiquities Disney Dreamlight Valley Shinobi: Art of Vengeance

Stardew Valley non poteva ovviamente mancare all'interno della top 10 e infatti è quarto, seguito dal nuovo Everybody's Golf: Hot Shots e da Deltarune. Interessante, infine, il decimo posto dell'ottimo Shinobi: Art of Vengeance.