Hollow Knight: Silksong è ancora il gioco per Nintendo Switch più venduto su eShop

Come prevedibile, Hollow Knight: Silksong non ha alcuna intenzione di cedere la testa della classifica dell'eShop, confermandosi come il gioco per Nintendo Switch più venduto in formato digitale.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   13/09/2025
La protagonista di Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong è ancora il gioco per Nintendo Switch più venduto: l'atteso titolo di Team Cherry non sembra avere alcuna intenzione di mollare la testa della classifica del Nintendo eShop.

  1. Hollow Knight: Silksong
  2. Hollow Knight
  3. Super Mario Party Jamboree
  4. Super Smash Bros. Ultimate
  5. Mario Kart 8 Deluxe
  6. Minecraft
  7. Animal Crossing: New Horizons
  8. Tiny Bookshop
  9. Leggende Pokémon: Arceus
  10. Story of Seasons: Grand Bazaar

Alle sue spalle troviamo due blockbuster come l'originale Hollow Knight e Super Mario Party Jamboree, che continua a macinare numeri impressionanti in formato digitale, mentre completano la top 5 Super Smash Bros. Ultimate e Mario Kart 8 Deluxe.

Hollow Knight Silksong riceve la prima patch da ora: rende più facili alcune parti e migliora vari aspetti Hollow Knight Silksong riceve la prima patch da ora: rende più facili alcune parti e migliora vari aspetti

La classifica vede quindi nell'ordine Minecraft, Animal Crossing: New Horizon, Tiny Bookshop, Leggende Pokémon: Arceus e Story of Seasons: Grand Bazaar.

La classifica dei giochi solo digitali

Passando alla classifica dei titoli disponibili nel solo formato digitale, Silksong ribadisce il proprio dominio e con esso il primo capitolo della saga, che troviamo in seconda posizione, mentre il podio viene completato in questo caso da Tiny Bookshop.

  1. Hollow Knight: Silksong
  2. Hollow Knight
  3. Tiny Bookshop
  4. Stardew Valley
  5. Everybody's Golf Hot Shots
  6. Deltarune
  7. Hello Kitty Island Adventure
  8. Strange Antiquities
  9. Disney Dreamlight Valley
  10. Shinobi: Art of Vengeance

Stardew Valley non poteva ovviamente mancare all'interno della top 10 e infatti è quarto, seguito dal nuovo Everybody's Golf: Hot Shots e da Deltarune. Interessante, infine, il decimo posto dell'ottimo Shinobi: Art of Vengeance.

