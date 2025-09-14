Il cosplay di A2 da parte di Saiwestwood tratto da Nier: Automata è splendido

Nier: Automata rappresenta ancora una grande fonte di ispirazione per reinterpretazioni varie da parte delle cosplayer, e ciò è dimostrato ancora una volta da questo cosplay di A2 da parte di Saiwestwood, davvero splendido e glaciale.
Il titolo è tornato alla ribalta, di recente, anche grazie alla nuova serie animata ispirata al gioco Square Enix, intitolata NieR: Automata Ver1.1a che ha aggiunto ulteriore spinta al successo già riscosso in ambito videoludico, ma si tratta di un gioco passato dallo status di cult a vero e proprio successo globale in maniera anche inaspettata, sotto. certi aspetti.
Il motivo del successo di Nier: Automata in ambito cosplay è facilmente intuibile, basta vedere i numerosi esempi usciti finora: basandosi su un cast di personaggi carismatici e affascinanti, in particolare per quanto riguarda le ragazze/ginoidi combattenti, queste figure rimangono facilmente impresse nell'immaginario comune e forniscono molte fonti d'ispirazione.
La A2 di Saiwestwood
Oltre alla protagonista B2, tra i soggetti preferiti c'è indubbiamente anche la qui presente A2: d'altra parte, entrambe sono caratterizzate da un design molto accattivante, per così dire. In questo caso, l'esperta Saiwestwood ha effettuato davvero una fantastica ricostruzione del costume.
La modella è calata perfettamente nel personaggio, replicandone alla perfezione il costume e l'aspetto generale, compresa l'iconica capigliatura argentea e la caratteristica katana di YoRHa Type A No.2, nota anche semplicemente come A2.
Se cercate altre reinterpretazioni sul personaggio in questione, vi rimandiamo al cosplay di A2 di angie7099, a quello di Jannet, al cosplay di A2 di melamori.cosplay e a quello di Valery_himera.