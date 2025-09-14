Il cosplay di A2 da parte di Saiwestwood tratto da Nier: Automata è splendido

Nier: Automata rappresenta ancora una grande fonte di ispirazione per reinterpretazioni varie da parte delle cosplayer, e ciò è dimostrato ancora una volta da questo cosplay di A2 da parte di Saiwestwood, davvero splendido e glaciale.

Il titolo è tornato alla ribalta, di recente, anche grazie alla nuova serie animata ispirata al gioco Square Enix, intitolata NieR: Automata Ver1.1a che ha aggiunto ulteriore spinta al successo già riscosso in ambito videoludico, ma si tratta di un gioco passato dallo status di cult a vero e proprio successo globale in maniera anche inaspettata, sotto. certi aspetti.

Il motivo del successo di Nier: Automata in ambito cosplay è facilmente intuibile, basta vedere i numerosi esempi usciti finora: basandosi su un cast di personaggi carismatici e affascinanti, in particolare per quanto riguarda le ragazze/ginoidi combattenti, queste figure rimangono facilmente impresse nell'immaginario comune e forniscono molte fonti d'ispirazione.