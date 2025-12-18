0

Nintendo domina incontrastata nella classifica giapponese: i dati di Switch 2 fanno impallidire i concorrenti

Famitsu ha pubblicato i dati dei videogiochi più venduti del momento, insieme a quelli delle console più acquistate nell'ultima settimana: Nintendo domina sopra tutti.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   18/12/2025
Switch e Mario

La testata giapponese Famitsu ha condiviso i dati di vendita stimati per i videogiochi (in solo formato fisico) e per le console per i giochi compresi tra l'8 e il 14 dicembre. Vediamo subito le unità vendute dei software (il secondo valore sono le vendite totali sin dall'uscita):

  1. [NS2] Mario Kart World - 103.861 / 2.458.007
  2. [NSW] Leggende Pokémon: Z-A - 50.292 / 1.397.534
  3. [NS2] Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition - 40.813 / 903.190
  4. [NS2] Kirby Air Riders - 39.206 / 327.824
  5. [NS2] Momotaro Dentetsu 2 - Nintendo Switch 2 Edition - 18.964 / 132.058
  6. [NSW] Momotaro Dentetsu 2 - 18.015 / 177.007
  7. [NS2] Donkey Kong Bananza - 12.519 / 403.783
  8. [NSW] Minecraft - 11.770 / 4.078.169
  9. [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 9.513 / 8.283.927
  10. [NS2] Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio - 8.001 / 126.461

Mario Kart World continua a dominare grazie alle vendite dei bundle di Nintendo Switch 2, mentre Leggende Pokémon Z-A si avvicina alla cifra del gioco di kart, sommando però entrambe le generazioni. Non stupisce inoltre che tutti i giochi in classifica siano opere per Nintendo Switch o Switch 2, con una buona parte di queste esclusive delle piattaforme della grande N.

Le vendite hardware per il mercato giapponese

Ecco invece la lista delle console più vendute:

  • Switch 2 - 190.944
  • Switch Lite - 14.885
  • PS5 Digital Edition - 12.671
  • Switch OLED - 9.747
  • Switch - 6.712
  • PS5 - 3.270
  • PS5 Pro - 2.971
  • Xbox Series X Digital Edition - 131
  • Xbox Series S - 33
  • Xbox Series X - 19
  • PS4 - 13

Senza sorpresa, Nintendo Switch 2 domina, mentre PS5 viene battuta anche dalla vecchia famiglia di console Nintendo Switch. Come è tipico, invece, Xbox Series è oramai in grado di vendere di più solo di PS4, che piazza ancora qualche unità di settimana in settimana.

Il gioco più atteso dai fan giapponesi è un titolo che forse non avete mai sentito nominare Il gioco più atteso dai fan giapponesi è un titolo che forse non avete mai sentito nominare

Segnaliamo infine che Mario Kart World si aggiorna di nuovo per risolvere un fastidioso bug legato ai controller.

#Classifica #Nintendo #Dati di Vendita
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Nintendo domina incontrastata nella classifica giapponese: i dati di Switch 2 fanno impallidire i concorrenti