Nintendo domina incontrastata nella classifica giapponese: i dati di Switch 2 fanno impallidire i concorrenti

La testata giapponese Famitsu ha condiviso i dati di vendita stimati per i videogiochi (in solo formato fisico) e per le console per i giochi compresi tra l'8 e il 14 dicembre. Vediamo subito le unità vendute dei software (il secondo valore sono le vendite totali sin dall'uscita):
- [NS2] Mario Kart World - 103.861 / 2.458.007
- [NSW] Leggende Pokémon: Z-A - 50.292 / 1.397.534
- [NS2] Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition - 40.813 / 903.190
- [NS2] Kirby Air Riders - 39.206 / 327.824
- [NS2] Momotaro Dentetsu 2 - Nintendo Switch 2 Edition - 18.964 / 132.058
- [NSW] Momotaro Dentetsu 2 - 18.015 / 177.007
- [NS2] Donkey Kong Bananza - 12.519 / 403.783
- [NSW] Minecraft - 11.770 / 4.078.169
- [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 9.513 / 8.283.927
- [NS2] Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio - 8.001 / 126.461
Mario Kart World continua a dominare grazie alle vendite dei bundle di Nintendo Switch 2, mentre Leggende Pokémon Z-A si avvicina alla cifra del gioco di kart, sommando però entrambe le generazioni. Non stupisce inoltre che tutti i giochi in classifica siano opere per Nintendo Switch o Switch 2, con una buona parte di queste esclusive delle piattaforme della grande N.
Le vendite hardware per il mercato giapponese
Ecco invece la lista delle console più vendute:
- Switch 2 - 190.944
- Switch Lite - 14.885
- PS5 Digital Edition - 12.671
- Switch OLED - 9.747
- Switch - 6.712
- PS5 - 3.270
- PS5 Pro - 2.971
- Xbox Series X Digital Edition - 131
- Xbox Series S - 33
- Xbox Series X - 19
- PS4 - 13
Senza sorpresa, Nintendo Switch 2 domina, mentre PS5 viene battuta anche dalla vecchia famiglia di console Nintendo Switch. Come è tipico, invece, Xbox Series è oramai in grado di vendere di più solo di PS4, che piazza ancora qualche unità di settimana in settimana.
Segnaliamo infine che Mario Kart World si aggiorna di nuovo per risolvere un fastidioso bug legato ai controller.