Nintendo domina incontrastata nella classifica giapponese: i dati di Switch 2 fanno impallidire i concorrenti

La testata giapponese Famitsu ha condiviso i dati di vendita stimati per i videogiochi (in solo formato fisico) e per le console per i giochi compresi tra l'8 e il 14 dicembre. Vediamo subito le unità vendute dei software (il secondo valore sono le vendite totali sin dall'uscita):

[NS2] Mario Kart World - 103.861 / 2.458.007 [NSW] Leggende Pokémon: Z-A - 50.292 / 1.397.534 [NS2] Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition - 40.813 / 903.190 [NS2] Kirby Air Riders - 39.206 / 327.824 [NS2] Momotaro Dentetsu 2 - Nintendo Switch 2 Edition - 18.964 / 132.058 [NSW] Momotaro Dentetsu 2 - 18.015 / 177.007 [NS2] Donkey Kong Bananza - 12.519 / 403.783 [NSW] Minecraft - 11.770 / 4.078.169 [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 9.513 / 8.283.927 [NS2] Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio - 8.001 / 126.461

Mario Kart World continua a dominare grazie alle vendite dei bundle di Nintendo Switch 2, mentre Leggende Pokémon Z-A si avvicina alla cifra del gioco di kart, sommando però entrambe le generazioni. Non stupisce inoltre che tutti i giochi in classifica siano opere per Nintendo Switch o Switch 2, con una buona parte di queste esclusive delle piattaforme della grande N.