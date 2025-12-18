iOS 26 e notifiche: come far lampeggiare lo schermo dell’iPhone

Con l'aggiornamento iOS 26.2 è stata introdotta una novità legata alle notifiche, ossia la possibilità di far lampeggiare lo schermo del proprio smartphone, non solo il LED. La nuova opzione è disponibile nelle impostazioni del telefono e può essere utile per ottenere un ulteriore segnale visivo in caso di chiamate o messaggi. Attualmente è possibile far lampeggiare il flash della fotocamera posteriore, ma potete anche attivare entrambe le opzioni, se preferite. Vediamo quindi come procedere.

Come attivare lo schermo lampeggiante Attivare questa opzione è davvero semplice. Basterà andare nelle Impostazioni del vostro iPhone, poi su Accessibilità. Fatto ciò, andate su Audio ed effetti visivi, poi selezionate Lampeggiamento per gli avvisi. Potrete scegliere se attivare il LED lampeggiante, lo schermo o direttamente entrambi. Inoltre, potrete decidere di far lampeggiare lo smartphone quando è sbloccato o se è in modalità Silenzioso. Le impostazioni Come vedete, è un procedimento molto semplice che vi porterà via pochissimo tempo. Questa novità consente di avere un ulteriore segnale visivo quando ci si trova in un ambiente silenzioso e l'audio non è attivo, o in qualsiasi altro contesto necessario. Inoltre, attivare entrambe le opzioni vi permetterà di essere avvisati indipendentemente dalla posizione in cui si trova lo smartphone.