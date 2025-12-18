iOS 26 e notifiche: come far lampeggiare lo schermo dell’iPhone

Con l'aggiornamento iOS 26.2 è stata introdotta una novità legata alle notifiche, ossia la possibilità di far lampeggiare lo schermo del proprio smartphone, non solo il LED. La nuova opzione è disponibile nelle impostazioni del telefono e può essere utile per ottenere un ulteriore segnale visivo in caso di chiamate o messaggi. Attualmente è possibile far lampeggiare il flash della fotocamera posteriore, ma potete anche attivare entrambe le opzioni, se preferite. Vediamo quindi come procedere.
Come attivare lo schermo lampeggiante
Attivare questa opzione è davvero semplice. Basterà andare nelle Impostazioni del vostro iPhone, poi su Accessibilità. Fatto ciò, andate su Audio ed effetti visivi, poi selezionate Lampeggiamento per gli avvisi. Potrete scegliere se attivare il LED lampeggiante, lo schermo o direttamente entrambi. Inoltre, potrete decidere di far lampeggiare lo smartphone quando è sbloccato o se è in modalità Silenzioso.
Come vedete, è un procedimento molto semplice che vi porterà via pochissimo tempo. Questa novità consente di avere un ulteriore segnale visivo quando ci si trova in un ambiente silenzioso e l'audio non è attivo, o in qualsiasi altro contesto necessario. Inoltre, attivare entrambe le opzioni vi permetterà di essere avvisati indipendentemente dalla posizione in cui si trova lo smartphone.
Altre opzioni
Se non amate l'idea che il vostro schermo inizi a lampeggiare in caso di notifiche, è possibile provare altre opzioni. Potete, ad esempio, impostare vibrazioni diverse per contatti specifici: in questo modo capirete chi vi sta contattando anche senza guardare lo schermo. In alternativa, potete sfruttare banner o badge sulle icone, in modo da avere un promemoria visivo discreto.
Nel frattempo, vi ricordiamo che iOS 26.2 è tra gli aggiornamenti più importanti dell'anno, dato che Apple ha corretto oltre 20 falle di sicurezza, oltre ad aver introdotto nuove funzioni chiave per iPhone, iPad e Mac. Voi avete attivato lo schermo lampeggiante? Fateci sapere che ne pensate.