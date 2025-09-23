iOS 26: come creare i sondaggi nell’app Messaggi su iPhone

Con l'arrivo di iOS 26 è possibile creare dei sondaggi in qualsiasi conversazione iMessage di iPhone. Con questa funzionalità potrete quindi organizzarvi con gli altri membri di un gruppo, in modo da decidere cosa mangiare o quale luogo visitare senza perdere troppo tempo. In questo breve articolo vi spieghiamo rapidamente come funzionano i sondaggi, come crearli e quali requisiti rispettare.

Partiamo dall'inizio. Prima di tutto, è fondamentale usare iMessage su iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26 e visionOS 26. Insomma, è necessario aggiornare il dispositivo all'ultimo sistema operativo disponibile. Le persone che non potranno farlo, tuttavia, riceveranno comunque una piccola notifica che le informerà della creazione di un sondaggio all'interno di un gruppo.

Come vedere i risultati

Se volete vedere i voti, quindi le preferenze espresse dai partecipanti, basterà aprire la conversazione che contiene il sondaggio, tenere premuto quest'ultimo e selezionare "Dettagli sondaggio". In questo modo avrete un'idea concreta delle opzioni selezionate dagli utenti. I procedimenti da seguire su Mac sono praticamente gli stessi: basterà aprire l'app Messaggi, cercare una conversazione specifica e toccare il tasto "+" per creare un nuovo sondaggio.

A proposito di iOS 26, in questo articolo vi spieghiamo come ridurre la trasparenza e rendere il design Liquid Glass meno invasivo. Vi ricordiamo che la versione stabile di iOS 26 è ufficialmente disponibile da una settimana.