iOS 26: come creare i sondaggi nell’app Messaggi su iPhone

Con iOS 26 arrivano i sondaggi nell'app Messaggi: uno strumento semplice e pratico per organizzarsi nelle chat di gruppo. Ecco come crearli e cosa si deve sapere al riguardo.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   23/09/2025
iMessage di iPhone

Con l'arrivo di iOS 26 è possibile creare dei sondaggi in qualsiasi conversazione iMessage di iPhone. Con questa funzionalità potrete quindi organizzarvi con gli altri membri di un gruppo, in modo da decidere cosa mangiare o quale luogo visitare senza perdere troppo tempo. In questo breve articolo vi spieghiamo rapidamente come funzionano i sondaggi, come crearli e quali requisiti rispettare.

Come creare i sondaggi e aggiungere altre opzioni

Partiamo dall'inizio. Prima di tutto, è fondamentale usare iMessage su iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26 e visionOS 26. Insomma, è necessario aggiornare il dispositivo all'ultimo sistema operativo disponibile. Le persone che non potranno farlo, tuttavia, riceveranno comunque una piccola notifica che le informerà della creazione di un sondaggio all'interno di un gruppo.

Come creare i sondaggi su iPhone
Come creare i sondaggi su iPhone

Per creare un sondaggio basterà aprire l'app Messaggi, selezionare una conversazione e toccare il pulsante "+" in basso a sinistra. Troverete diverse funzioni: toccate Sondaggi, poi selezionate le righe per aggiungere opzioni personalizzate (per un massimo di 12). Una volta fatto ciò, basterà inviare il messaggio (la freccia blu).

Si possono aggiungere più opzioni
Si possono aggiungere più opzioni

Se volete aggiungere altre opzioni, basterà toccare "Aggiungi opzione". Quest'ultima verrà aggiunta senza voti, quindi assicuratevi di esprimere la vostra preferenza (basterà toccare l'opzione preferita).

Come vedere i risultati

Se volete vedere i voti, quindi le preferenze espresse dai partecipanti, basterà aprire la conversazione che contiene il sondaggio, tenere premuto quest'ultimo e selezionare "Dettagli sondaggio". In questo modo avrete un'idea concreta delle opzioni selezionate dagli utenti. I procedimenti da seguire su Mac sono praticamente gli stessi: basterà aprire l'app Messaggi, cercare una conversazione specifica e toccare il tasto "+" per creare un nuovo sondaggio.

iOS 26, non si torna indietro: Apple blocca il downgrade a iOS 18.6.2 su iPhone iOS 26, non si torna indietro: Apple blocca il downgrade a iOS 18.6.2 su iPhone

A proposito di iOS 26, in questo articolo vi spieghiamo come ridurre la trasparenza e rendere il design Liquid Glass meno invasivo. Vi ricordiamo che la versione stabile di iOS 26 è ufficialmente disponibile da una settimana.

