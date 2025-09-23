Presto saranno disponibili le edizioni fisiche di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, ecco quando

Finalmente sta per arrivare l'edizione fisica di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, che sarà distribuita in tutta Europa e Nord America. L'uscita globale è prevista per il 13 ottobre 2025, quindi tra pochi giorni. Interessante il fatto che, nonostante il supporto fisico, il prezzo sarà inferiore a quello dell'acquisto digitale.

Prezzi competitivi

Vediamo questa tabella che ci mostra le differenze di prezzo tra edizioni fisiche ed edizioni digitali:

Le edizioni fisiche di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Prezzi - Oblivion Remastered

Prezzi per versione e area Versione del gioco Europa Regno Unito Stati Uniti Fisica: Oblivion Remastered - Deluxe Edition €44.99 £39.99 $39.99 Digitale: Oblivion Remastered - Deluxe Edition €64.99 £59.99 $59.99

I preordini delle edizioni fisiche, disponibili per PlayStation 5 e Xbox Series X e S, inizieranno il 29 settembre 2025, quantomeno in Europa.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è la versione rimodernata del gioco di ruolo di Bethesda del 2006. È stata sviluppata da Virtuos e pubblicata da Bethesda. Lanciato a sorpresa il 22 aprile 2025 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S, era incluso al lancio nel catalogo di Xbox Game Pass.

Questa edizione vanta una completa revisione grafica grazie all'utilizzo dell'Unreal Engine 5. Include tutti i contenuti aggiuntivi originali, comprese le espansioni Shivering Isles e Knights of the Nine.