Il film di Watch Dogs non è il videogioco, afferma un attore

Ormai è passato più di un anno da quando Ubisoft ha annunciato la fine delle riprese del film di Watch Dogs, in lavorazione da moltissimo tempo (più di dieci anni). Pare, però, che ci sia stato bisogno di girare delle scene aggiuntive richiamando parte del cast, come confermato dall'attore Tom Blyth, che ne ha parlato con Screen Rant. L'obiettivo è quello di rendere il film migliore.

L'attore non ha fornito dettagli sulle nuove riprese, ma ha ricordato che si tratta di una pratica piuttosto comune e non necessariamente segno di problemi. In ogni caso, Blyth ha condiviso un dettaglio importante sul film di Watch Dogs: non è una copia del gioco e sarà "molto diverso".