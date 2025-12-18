Lo smartphone realme GT7 con batteria 7000 mAh è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile lo smartphone realme GT7 a 469,99 € rispetto al prezzo mediano di 569,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 18%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche dello smartphone

Si tratta in questo caso dello smartphone nella colorazione blu da 12+256GB. Troviamo inoltre il processore Dimensity9400e per prestazioni fluide e multitasking impeccabile. La batteria da 7000 mAh supporta la ricarica da 120 W e offre fino a 2 giorni di utilizzo moderato, 3 giorni di utilizzo limitato e fino a 7 ore giocando a PUBG a 120 FPS (esempio puramente indicativo).

Smartphone realme GT7

Il comparto fotografico è caratterizzato da: Sony IMX906 50MP OIS, fotocamera 2X 50MP, fotocamera grandangolare 8 MP e fotocamera anteriore 32 MP. Il display Pro-Esports da 6000 nits offre luminosità e immagini mozzafiato con il supporto a Dolby Vision e HDR10+. Inoltre, il prodotto è certificato IP69 per resistenza ad acqua e polvere.