G.Skill punta il dito contro l’IA: "Ecco perché la DRAM costa così tanto", scopriamo le cause della crisi

Secondo l'azienda, l'aumento vertiginoso dei costi delle memorie DRAM, in particolare delle DDR5 , è direttamente collegato alla crescita esplosiva dell'industria dell'intelligenza artificiale e alle forti limitazioni dell'offerta a livello mondiale.

Il mercato delle memorie RAM sta attraversando una delle fasi più complesse degli ultimi anni e G.Skill, uno dei produttori più noti a livello globale, ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire le cause dell'impennata dei prezzi .

Il comunicato ufficiale di G.Skill sui prezzi delle DRAM

Nel suo comunicato ufficiale, G.Skill spiega che l'attuale volatilità dei prezzi è il risultato di una combinazione di fattori: domanda eccezionalmente elevata da parte del settore AI, carenza globale di chip e una forte competizione per le forniture destinate a server e sistemi di calcolo ad alte prestazioni. Queste dinamiche hanno costretto i fornitori di circuiti integrati ad aumentare i prezzi, incidendo direttamente sui costi di approvvigionamento e produzione dei moduli di memoria.

L'azienda sottolinea che i propri listini riflettono fedelmente gli incrementi dei costi lungo tutta la filiera e avverte che i prezzi potrebbero continuare a variare in base alle condizioni di mercato. Per questo motivo, G.Skill invita apertamente i consumatori a valutare con attenzione il rapporto tra prezzo e necessità prima di procedere all'acquisto.