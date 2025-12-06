Dopo aver proclamato un “codice rosso”, OpenAI risponde a Gemini 3 con GPT-5.2

GPT-5.2 in arrivo

Per ora non sono state svelate molte informazioni, quindi non sappiamo esattamente quali saranno le novità della nuova versione. Tuttavia, pare che GPT-5.2 arriverà molto prima del previsto, probabilmente il 9 dicembre, quindi il prossimo martedì. Per ora si tratta di indiscrezioni, quindi è sempre bene prenderle con le pinze in attesa di conferme ufficiali.

Tom Warren di The Verge ha riportato questa notizia: "Fonti vicine ai piani di OpenAI mi hanno riferito che l'azienda sta preparando la sua prima risposta a Gemini 3 con il prossimo aggiornamento GPT-5.2. Mi risulta che quest'ultimo sia pronto per essere rilasciato e potrebbe apparire già all'inizio della prossima settimana. Le fonti mi dicono che l'aggiornamento dovrebbe colmare il divario creato da Google con il rilascio di Gemini 3 il mese scorso, un modello che ha conquistato le classifiche e ha stupito Sam Altman e il CEO di xAI, Elon Musk."

Come vi abbiamo anticipato, per ora non sappiamo esattamente cosa cambierà, ma Warren parla di un modello basato su affidabilità, personalizzazione e velocità, piuttosto che su nuove funzionalità. Non ci resta quindi che attendere.