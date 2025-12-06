0

Il monitor Samsung Odyssey G7 da 27'' e 144Hz è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il monitor Samsung Odyssey G7 al prezzo più basso di sempre.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   06/12/2025
Su Amazon è disponibile il monitor Samsung Odyssey G7 da 27" a 339 € rispetto al prezzo mediano di 365,33 €, permettendoti di risparmiare il 7%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche del monitor Odyssey G7

Si tratta in questo caso di un monitor UHD 4K (3840x2160) da 27" flat, con pannello Fast IPS, display HDR 400 e frequenza di aggiornamento di 144Hz. Il tempo di risposta è di 1ms (GtG) e il monitor è compatibile con G-Sync, Smart Hub e Gaming Hub. Lato connettività troviamo 2 HDMI 2.1, 1 Display Port, 2 USB e altoparlanti integrati.

Le immagini sono caratterizzate da dettagli straordinariamente vividi, con colori brillanti e ricchi. A contribuire è il pannello Fast IPS, mentre l'ampio angolo di visione di 178° offre colori uniformi da qualsiasi angolazione. Le sfocature e il ghosting sono ridotti al minimo, per un'esperienza altamente immersiva.

