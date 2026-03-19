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Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri è in offerta su Instant Gaming, (ri)scopri gli ultimi due titoli di una serie iconica

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante su Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri che cala drasticamente di prezzo.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   19/03/2026
Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri
Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri
Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri
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Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo di Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri che grazie allo sconto attivo del 75% viene venduto al costo totale e finale d'acquisto di 15,36€ (IVA inclusa). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri è una raccolta che permette di rivivere le due avventure più recenti di Naughty Dog, offrendo un'esperienza rimasterizzata e ottimizzata per il pubblico moderno. Include Uncharted 4: Fine di un ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta, due storie ricche di azione, emozione e scenari spettacolari.

Ulteriori dettagli sui giochi

Nel primo capitolo, si segue Nathan Drake, ormai ritirato, costretto a tornare all'avventura per aiutare il fratello Sam nella ricerca del leggendario tesoro del pirata Henry Avery. Tra giungle, città perdute e montagne innevate, il viaggio mette alla prova il suo coraggio e i suoi affetti.

Uncharted Raccolta Leredita Dei Ladri Pc 5

Nel secondo titolo, la protagonista è Chloe Frazer, affiancata da Nadine Ross, impegnata in India alla ricerca della zanna d'oro di Ganesh. L'avventura mescola esplorazione, combattimenti e una forte componente narrativa. La raccolta offre grafica migliorata in 4k, supporto ultrawide e numerose opzioni su pc, oltre a controlli avanzati e feedback aptico. Qui la nostra recensione.

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