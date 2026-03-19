Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri è in offerta su Instant Gaming, (ri)scopri gli ultimi due titoli di una serie iconica

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo di Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri che grazie allo sconto attivo del 75% viene venduto al costo totale e finale d'acquisto di 15,36€ (IVA inclusa). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri è una raccolta che permette di rivivere le due avventure più recenti di Naughty Dog, offrendo un'esperienza rimasterizzata e ottimizzata per il pubblico moderno. Include Uncharted 4: Fine di un ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta, due storie ricche di azione, emozione e scenari spettacolari.