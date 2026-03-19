Samsung non rinuncia davvero al TriFold: il suo successore è già in sviluppo, secondo indiscrezioni

Dopo appena tre mesi, Samsung ha deciso di interrompere le vendite del Galaxy Z TriFold , rendendo sempre meno probabile l'ipotesi di un suo successore. Tuttavia, nuove indiscrezioni suggeriscono che un nuovo TriFold sia già in sviluppo e dovrebbe accogliere diverse novità. Chiaramente si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela e che potrebbero creare una certa confusione tra gli utenti. Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Un semplice progetto dimostrativo

Come vi abbiamo già anticipato in un articolo precedente, Samsung sta gradualmente riducendo le vendite del TriFold, per poi interromperle definitivamente sia in Corea del Sud che negli Stati Uniti. A dichiararlo è stato un portavoce dell'azienda a Bloomberg, dopo che il sito web di Samsung aveva già smesso di anticipare futuri rifornimenti dello smartphone a due cerniere.

Non si tratta di un progetto fallito, ma probabilmente di una strategia già prevista. Samsung aveva concepito il TriFold come una vetrina tecnologica, di conseguenza le scorte erano molto limitate e riservate a una certa fetta di utenti (considerando il prezzo esorbitante, ovvero 2.899 dollari).

Insomma, era un semplice esperimento con la consapevolezza di interrompere le vendite una volta raggiunta una certa quantità di dispositivi venduti. Oltretutto, questo smartphone è stato ben accolto sia dalla stampa che dagli utenti: escludendo la limitazione legata al budget, la curiosità e l'interesse sono innegabili. Anche leggendo i vostri commenti abbiamo notato un certo entusiasmo nei confronti del pieghevole, che avrebbe potuto rivelarsi molto utile grazie al suo formato widescreen e alle diverse funzionalità pensate per il multitasking.