Resident Evil Requiem al lancio ha venduto molto più su PS5 che su PC, Xbox e Switch 2

Secondo i dati condivisi da Matt Piscatella di Circana e da Christopher Dring, la console ammiraglia di Sony è risultata quella con il maggior numero di copie vendute nel mese di febbraio . In Europa PS5 rappresenta il 54% del totale, mentre negli Stati Uniti, pur restando sotto il 50%, è comunque la piattaforma leader, con un "margine significativo" rispetto al PC . Di conseguenza, il distacco da Nintendo Switch 2 e Xbox risulta verosimilmente ancora più ampio.

Resident Evil Requiem si è confermato un grande successo commerciale, e al momento PS5 sembra essere la piattaforma che ne ha beneficiato maggiormente, almeno nei mercati statunitense ed europeo.

Un risultato in controtendenza con gli ultimi dati finanziari di Capcom

Si tratta di dati interessanti, seppur preliminari, perché in controtendenza rispetto alle statistiche più recenti di Capcom, che negli ultimi anni hanno visto PC e Steam come principali fonti di vendite.

È però importante contestualizzare: Piscatella e Dring fanno riferimento al solo mese di febbraio, periodo in cui Requiem è arrivato sul mercato praticamente alla fine del mese (il 27 febbraio). Per valutare con precisione l'andamento su ogni piattaforma sarà necessario attendere dati sul lungo periodo, soprattutto considerando la strategia di Capcom di garantire cicli commerciali molto lunghi alle sue IP principali. Inoltre, Requiem su PS5 ha beneficiato di una campagna marketing particolarmente intensa, che potrebbe aver contribuito alla sua maggiore diffusione sulla console Sony.