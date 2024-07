Monster Hunter World e Resident Evil 7 vendono tanto anche dopo molti anni, Capcom svela perché

Un rappresentante del publisher giapponese, ha spiegato che l'azienda tramite il digital delivery (oltre il 90% delle copie acquistate dei giochi Capcom sono in digitale) può interfarciarsi in maniera praticamente diretta con i consumatori. Grazie a ciò l'azienda ha capito di poter sfruttare delle strategie mirate quanto a prezzi e saldi che permettono di allungare a dismisura il ciclo commerciale dei suoi giochi e assicurare numeri di vendita ottimi anche dopo molti anni dalla pubblicazione.

Nel Q&A con gli investitori pubblicato da Capcom nelle scorse ore, sono emersi alcuni dettagli interessanti sulle strategie di mercato del publisher giapponese, che negli anni ha dimostrato di essere senza dubbio uno di quelli più in forma e di successo dell'intera industria. Ad esempio, dai periodici aggiornamenti dei numeri di vendita dei giochi, appare chiaro che giochi come Monster Hunter: World e Resident Evil 7 continuano a macinare ottimi numeri di vendita nonostante siano stati pubblicati da 6 - 7 anni . A quanto pare ciò non è dovuto solo alle loro indubbie qualità, ma anche a una precisa strategia della compagnia.

La strategia di Capcom per l'"eterna giovinezza" dei suoi giochi

"In passato, i giochi venivano venduti principalmente nei negozi al dettaglio, dove in genere un gioco rimaneva in risalto sugli scaffali per un periodo di circa sei mesi", ha dichiarato un portavoce dell'azienda. "Tuttavia, con il passaggio al digitale, negli ultimi anni i produttori di videogiochi sono diventati in grado di vendere i giochi direttamente online, il che permette di attuare strategie di prezzo e sconti sui titoli delle serie passate in concomitanza con il lancio di una nuova versione.

La famiglia Baker in Resident Evil 7

"Grazie a ciò le vendite continuano a crescere anche oggi per titoli come Resident Evil 7, uscito sette anni fa, e Monster Hunter: World, uscito sei anni fa. Inoltre, gestiamo accuratamente il nostro programma di sviluppo a medio termine, mantenendo una mappa di sviluppo quinquennale che ci permette di programmare efficacemente l'uscita di nuovi titoli. Questo ci ha portato a pensare che il settore dei videogiochi in generale si sia trasformato in un settore a bassa volatilità a causa di un cambiamento nel nostro modello di business, grazie al quale possiamo continuare a vendere giochi a lungo termine mentre aumenta la percentuale di vendite di titoli digitali".

In effetti non di rado è possibile vedere i giochi pubblicati da Capcom proposti a prezzi stracciati o quasi in numerose promozioni tramite Steam, Xbox Store e PlayStation Store. Ad esempio, spesso e volentieri Resident Evil 7 viene proposto a meno di dieci euro, così come l'allettante bundle con i remake di Resident Evil 2 e 3 a 14,99 euro complessivi. Anche nel caso di Monster Hunter World troviamo spesso il gioco e la sua maxi-espansione Iceborne a prezzi molto aggressivi, come ad esempio in occasione dell'annuncio di Monster Hunter Wilds e il lancio della campagna "Return to World", che hanno fatto registrate al gioco una seconda giovinezza su Steam, che perdura tutt'ora.

Nonostante questa strategia relativa a prezzi bassi e promozioni sia legata a doppio filo con il digital delivery, Capcom ha promesso che non abbandonerà in futuro il mercato delle copie fisiche, che ritiene ancora importante per il suo business.