GTA 6 forse deluderà i giocatori, secondo un ex Rockstar Games che spiega perché

GTA 6 si prospetta un successo, non tanto perché si possa già confermare la qualità dell'opera, ma semplicemente per il fatto che dopo i risultati del quinto capitolo si dà per scontato che milioni e milioni di giocatori siano profondamente desiderosi di mettere le mani sul nuovo titolo di Rockstar Games. Come andranno le cose?

Secondo un ex-sviluppatore di Rockstar Games - Obbe Vermeij - GTA 6 sarà un successo, ma i giocatori potrebbero inizialmente rimanere un po' delusi dal gioco. Va comunque precisato che Vermeij non è coinvolto nello sviluppo del videogioco e ha lasciato la compagnia nel 2009: la sua opinione, sotto riportata, non è quella di un "insider" quanto più quella di un esperto del settore (ha speso 14 anni nel ruolo di Technical Director e ha avuto in grande ruolo della programmazione di GTA 3, GTA 4, Vice City e San Andreas)