La beta di GTA 6 su Facebook? Si tratta di un malware, denuncia Bitdefender

Vi è capitato di imbattervi in post sponsorizzati che pubblicizzavano la beta di GTA 6 su Facebook? Sulla base delle segnalazioni degli utenti, Bitdefender è andata a fondo alla questione, rivelando che si tratta di un pericoloso malware.

A quanto pare una pagina Facebook ha promosso la possibilità di accedere a una fantomatica beta di Grand Theft Auto VI alle prime cento persone che ne avrebbero fatto richiesta fra il 16 e il 18 luglio, utilizzando tre differenti inserzioni che puntavano a coinvolgere persone fra i 18 e i 65 anni in diversi paesi europei.

Cliccando però sul pulsante che avrebbe in teoria consentito il download della beta, gli utenti in questione venivano trasportati all'interno di un sito web malevolo, al fine di scaricare un eseguibile legato a una pagina-truffa sull'Ethereum creata poche settimane fa.

Il file in questione, dotato di estensione MSI, si presentava visivamente come un installer di GTA 6 ma condivideva molte caratteristiche con il malware FakeBat loader, capace di consentire a eventuali malintenzionati l'accesso al PC e ai dati delle vittime, sfociando in ransomware e fenomeni simili.