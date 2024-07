Il trailer di GTA 6 supera le 200 milioni di visualizzazioni su YouTube, ma è lontano da quello più visto

GTA 6 è un grandissimo fenomeno, ma c'è un trailer con molte più visualizzazioni

Nonostante le 200 milioni di visualizzazioni per il primo filmato del nuovo Grand Thef Auto siano un risultato assolutamente impressionante, non si tratta del trailer di un videogioco più visto in assoluto.

Infatti, questo record lo detiene Subway Surfer con 361 milioni di visualizzazioni per il filmato che ne annuncia la disponibilità su Google Play Store pubblicato il 18 settembre del 2012. Per chi non lo conosce, si tratta di un gioco mobile in stile endless run in cui bisogna "surfare" sulla metropolitana cercando di evitare i numerosi ostacoli lungo il percorso, raccogliendo al contempo quante più monete possibile.

Va detto che parte delle visualizzazioni del titolo di SYBO Games provengono dalle pubblicità a pagamento per promuovere il gioco. C'è da considerare anche che il trailer di GTA 6 è stato ricondiviso da moltissimi canali YouTube, che di conseguenza hanno "rosicchiato" decine di milioni di visualizzazioni a quello originale pubblicato da Rockstar Games. In ogni caso, non è escluso che prima o poi non riesca a raggiungere e superare il primo in classifica, per quanto ciò potrebbe richiedere anni.