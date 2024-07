Emio: Bloober Team non starebbe sviluppando il misterioso gioco horror esclusivo per Nintendo Switch

Una delle teorie nate dopo l'annuncio di Emio, il misterioso gioco horror in esclusiva per Nintendo Switch, è che dietro il progetto c'è Bloober Team, lo studio autore del remake di Silent Hill 2 e specializzato in questo genere. Un'ipotesi neppure troppo campata in aria, dato che sappiamo che il team sta lavorando a un gioco in esclusiva per la console della grande N.

Nell'ultimo episodio del podcast NVC, i redattori della redazione statunitense di IGN hanno affermato di aver indagato sulla questione e che come risultato hanno ricevuto informazioni da "fonti attendibili" che affermano che Bloober Team non è probabilmente coinvolto nel progetto. Chiaramente parliamo di un'informazione non ufficiale, dato che Nintendo per il momento si è sbottonata pochissimo sul gioco, ma viene comunque da una delle testate giornalistiche più grandi del settore e che solitamente si espone in questo modo solo quando è abbastanza sicura della veridicità delle informazioni ottenute.