Gli Sconti Estivi del PlayStation Store sono alle porte, ecco le offerte in accesso anticipato con PS Plus

La prossima settimana inizieranno su PlayStation Store i tradizionali Sconti Estivi, che proporranno migliaia di giochi per PS4 e PS5, edizioni speciali e DLC vari a prezzi vantaggiosi. Nel frattempo, gli abbonati a PlayStation Plus possono accedere in anticipo a una selezione delle offerte in arrivo. Vediamo alcune delle più interessanti.

Ad esempio, Destiny 2: La Forma Ultima, l'espansione più recente dell'MMO di Bungie, viene proposta a 37,49 euro, con uno sconto del 25% per gli iscritti a PS Plus. Proseguiamo con due grandissimi esponenti dei picchiaduro. Tekken 8 è in offerta a 45,59 euro, scontato del 43% rispetto al prezzo standard di 79,99 euro, mentre Street Fighter 6 scende da 69,99 a 29,39 euro.