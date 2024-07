BioShock inzialmente era stato rifiutato dai publisher, che lo consideravano un flop commerciale

Con 41 milioni di copie vendute in tutto il mondo, il primo BioShock pubblicato nel 2007 è senza dubbio un gioco dal grandissimo successo commerciale. E pensare che all'epoca molti publisher lo ritenevano un potenziale flop commerciale e non erano disposti a finanziarlo, almeno stando alla ricostruzione offerta dal suo creatore Ken Levine, che a sua volta era molto scettico in merito.

In un'intervista inclusa nel n. 400 della rinvista inglese EDGE, Levine ricorda di come molti degli sviluppatori del team di Irrational Games dell'epoca si erano uniti allo studio perché avevano adorato System Shock 2 e volevano realizzare un gioco simile. Tuttavia, Levine era scettico all'epoca e aveva spiegato al team che "non possiamo fare questa tipologia di giochi perché non vendono".