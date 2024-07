BioShock 4 si mostra in una possibile prima immagine trafugata, che indica alcune caratteristiche

Secondo quanto riportato dal sito in questione, l'immagine arrivare da un Visual Effect Artist al lavoro su BioShock 4, sebbene l'identità sia rimasta celata, e dovrebbe appartenere a una build preliminare del gioco che era stata costruita per una prima demo dimostrativa nel 2021.

2K ha confermato da tempo l'esistenza di un nuovo BioShock, che per praticità chiameremo BioShock 4 , ma finora non siamo stati in grado di vedere praticamente nulla sul gioco in questione, pertanto questa prima immagine trapelata online da parte di MP1ST potrebbe rappresentare un'importante fonte d'informazioni , sebbene ovviamente non ci sia nulla di ufficiale o confermato al riguardo.

Ambientazione, armi e poteri

Identificata con il nome in codice "Parkside", la demo in questione doveva fornire prime indicazioni su ambientazione e struttura del gioco. La questione sarebbe confermata anche da un report di Jason Schreier risalente addirittura al 2019, in cui si parlava di questo Parkside come nuovo progetto legato a BioShock.



Secondo alcune informazioni emerse in precedenza, BioShock 4 sarebbe ambientato in una città in Antartide negli anni 60, chiamata Borealis, che probabilmente condivide alcune caratteristiche con le utopie messe in scena già con i capitoli precedenti.

Quello che possiamo vedere dall'immagine è una torre, che potrebbe rappresentare un elemento di collegamento tipico della serie, considerando che strutture del genere sono ricorrenti nelle ambientazioni di BioShock, e possiamo vedere anche un'arma chiamata Ricochet Shotgun.

L'interfaccia utente lascia pensare che sia possibile portare con sé solo tre armi per volta, appartenenti a categorie differenti e forse dotate di un maggiore livello di modifica e personalizzazione rispetto ai capitoli precedenti.

Non si vedono particolari indicazioni sulla possibile presenza di Plasmidi o altre abilità speciali, ma i simboli presenti sull'interfaccia utente fanno pensare comunque all'esistenza di un sistema simile. In particolare, possiamo notare alcuni riferimenti al tempo (la clessidra in alto, per esempio) che potrebbero indicare un potere di manipolazione temporale.

In ogni caso, si tratta solo di supposizioni al momento, in attesa di saperne di più. Nel frattempo, abbiamo visto che il team di BioShock 4 sta assumendo a pieno ritmo, mentre continua il dibattito sul fatto che stia attraversando uno sviluppo molto problematico o meno.