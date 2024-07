Il cosplay di Nico Robin da Margeannebutterstick mostra l'eroina di One Piece versione Skypiea

Nico Robin è uno dei personaggi più noti della serie, essendo stata parte della ciurma di Cappello di Paglia per diversi anni e quasi dall'inizio del percorso. Dopo il primo incontro da nemica, in qualità di vicepresidente della Baroque Works è diventata poi un pilastro della compagnia di eroi tra Rufy e gli altri, nel ruolo di archeologa della ciurma.

Ancora da One Piece arriva l'ispirazione per questo nuovo cosplay di Nico Robin , personaggio che resta tra i più affascinanti nell'intera serie di Eiichiro Oda, in questo caso interpretata dall'ottima margeannebutterstick nella versione vista durante l'arco narrativo di Skypiea.

La Nico Robin di margeannebutterstick in versione Skypiea

Anche in questo caso, il cosplay di margeannebutterstick è davvero notevole, con una grande somiglianza sia fisica che per quanto riguarda la ricostruzione del costume, in questo caso riferito all'arco narrativo incentrato su Skypiea, l'isola nel cielo sulla Rotta Maggiore.

Come spesso accade nel corso della serie, al mutare delle ambientazioni cambiano anche gli outfit dei protagonisti di One Piece, e in questo caso vediamo la splendida Nico Robin riprendere il suo cappello da cowgirl e abbinarlo a un vestito alquanto estivo e sgargiante.

