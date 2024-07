Perché portare Ace Combat 7: Skies Unknown anche su Nintendo Switch? Parla il producer

Perché Ace Combat 7: Skies Unknown è arrivato anche su Nintendo Switch? A rispondere a questa domanda è stato il producer di questa versione del gioco, Ryunosuke Hagiwara, nel corso di un'intervista in cui ha affrontato anche diverse altre questioni.

"Quando abbiamo condotto una ricerca sugli utenti di Ace Combat in tutto il mondo, è venuto fuori che ci sono utenti interessati alla serie ma che non possono giocarci perché non possiedono una console", ha spiegato Hagiwara. "Per questo abbiamo deciso di pubblicare una versione Switch dell'ultimo titolo della serie, così che più persone possano goderne."

"Sulla base dei risultati del nostro sondaggio tra gli utenti, abbiamo iniziato a considerare la possibilità di espandere il gioco ad altre piattaforme solo intorno al 2022", ha spiegato il producer in merito alle tempistiche. "Da lì abbiamo deciso di sviluppare il prodotto su Switch e, dopo un processo di prove ed errori per raggiungere una qualità soddisfacente, siamo arrivati al lancio."