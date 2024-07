Becoming Saint annunciato da Open Lab Games, è uno strategico ispirato all'Italia medievale

Questa sorta di Giovanna d'Arco italiana arriverà a costruire una sorta di esercito, con la possibilità di radunare un notevole potere sotto il proprio influsso, che potrà essere gestito in diverse maniere: potrà condurre a un periodo pacifico oppure portare a scontri e tumulti.

Becoming Saint viene definito un "gioco tattico su piccola scala" in tempo reale, che ci mette nei panni di una giovane donna del XIV secolo, determinata a predicare, ispirare , e unire gli altri sotto la sua causa.

Il team italiano Open Lab Games e il publisher Firesquid hanno annunciato un nuovo gioco in collaborazione con TactiCon, intitolato Becoming Saint : un gioco strategico che ha, tra le sue particolarità, il fatto di essere ispirato alla storia dell'Italia medievale .

Ispirare pace o guerra?

Oltre alle particolari meccaniche di gioco, Becoming Saint consente di scegliere tra diverse condotte morali, gestendo le unità armate di fervore religioso per convertire e conquistare quante più città-stato possibile.

Il percorso della protagonista apre la strada alla santità del personaggio, ma per arrivare a tale livello dovrà attraversare una notevole quantità di ostacoli e scontri, da approcciare e interpretare in varie maniere, tra diplomazia o violenza.

"Siamo molto felici di annunciare Becoming Saint", ha detto Pietro Polsinelli, Direttore di Open Lab Games (team autore di Roller Drama e Football Drama). "Dopo mesi di ricerca sull'ambientazione storica, la società e le usanze medioevali, crediamo di essere riusciti a dare forma ad un gioco veramente divertente".

Il team ha inoltre riferito che, con Becoming Saint, hanno puntato a raccontare una storia intrigante, con delle battaglie tattiche impegnative e basata su uno dei periodi più affascinanti della storia italiana. Intanto possiamo vedere il primo trailer di presentazione riportato qui sopra, mentre il gioco non ha ancora una data di uscita precisa, che verrà annunciata in seguito.

Nel frattempo, potete trovare altre informazioni sulla pagina Steam dedicata a Becoming Saint.